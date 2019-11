TV NewsCinema

11/11/2019

A confermarlo è il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, parlando di come gli show saranno ancora più legati alle pellicole del franchise nel futuro.

A maggio del prossimo anno prenderà ufficialmente il via la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con l'arrivo nelle sale di Black Widow. Il passo successivo sarà in autunno con The Falcon and the Winter Soldier e sarà una grande novità per il franchise. Questo progetto infatti non sarà un film, bensì una serie TV che debutterà su Disney+, inaugurando una nuova strada per il franchise. Sebbene infatti ci siano già stati diversi show ambientati nel MCU, hanno spesso avuto un legame molto sottile con le pellicole. Quelle che invece vedremo su Disney+ saranno curate direttamente dagli Studios e influenzeranno direttamente la macrotrama del franchise, fungendone a volte da veri e propri prologhi.

A confermarlo ulteriormente è Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che in un'intervista per The Hollywood Reporter ha parlato di altri tre progetti seriali per il MCU. Si tratta delle avventure soliste di Moon Knight, She-Hulk e Ms. Marvel, rivelate questa estate durante il D23 Expo. Attesissime dai fan, dovrebbero presto entrare in lavorazione, sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di release. Tuttavia Feige ha già confermato che i piani per questi personaggi sono molto ampi e che i fan devono aspettarsi di incontrarli anche sul grande schermo in futuro.

Una notizia che non risulta completamente inaspettata, ma che sicuramente costituisce una piacevole conferma per gli appassionati. Sarà interessante scoprire come saranno gestite le interazioni tra i vari eroi del MCU e questo trio di personaggi. Se infatti è facile immaginare che Ms. Marvel possa comparire al fianco della sua "guida" Capitan Marvel o nel tanto rumoreggiato progetto sui Giovani Vendicatori, She-Hulk potrebbe probabilmente diventare un membro rilevante delle nuove formazioni degli Avengers (magari di quella al femminile?). Più difficile è prevedere il destino di Moon Knight, più restio al gioco di squadra.

Al di là di questo, comunque, questi tre progetti stanno entrando nelle fasi decisive di sviluppo proprio in queste ore. In questi giorni di inizio novembre sono infatti arrivate le notizie relative agli showrunner di due delle serie TV in questione, ovvero Moon Knight e She-Hulk. La prima vedrà al timone Jeremy Slater, autore che recentemente si è occupato dell'adattamento di Umbrella Academy per Netflix. A occuparsi di Jennifer Walters e della sua alter ego verde sarà invece Jessica Gao, già autrice per Rick and Morty e Silicon Valley. Qui sotto trovate il suo tweet in cui esprime la sua felicità per aver ottenuto il ruolo.

I’ve been chasing She-Hulk for SO long. This is the the definition of a dream come true. — Jessica Gao (@ChairmanGao) November 8, 2019

Ho inseguito She-Hulk per DAVVERO tanto tempo. Questa è la definizione di un sogno diventato realtà.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire queste nuove serie Marvel? Come pensate possano ricollegarsi a film futuri?

Per non perdere nessun aggiornamento sulle novità in arrivo, è possibile iscriversi al portale di Disney+.

