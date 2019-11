NASA: il nuovo rover è pronto per i primi test in vista di Mars 2020

Non è passato molto tempo dalle ultime scoperte del rover Curiosity, lanciato su Marte il 26 novembre 2011 e atterrato il 6 agosto 2012, che i ragazzi della NASA sono già all’opera per portare sul Pianeta rosso un nuovo rover a sei ruote.

Il collega del nostro Curiosity attualmente è stato collocato in una camera a vuoto per i primi test, in cui verranno ovviamente simulate le condizioni ambientali di Marte, e di seguito potete visionare una spettacolare clip degli addetti ai lavori alle prese con la messa a punto del nuovo rover.

Our #Mars2020 rover is almost ready for its mission to the Red Planet. The only thing missing? A name! Calling:



🎒 K-12 students: Name the rover!

📋 Not K-12? Judge the contest!

🗓️ Entry closes Nov. 1



Learn how YOU can impact our new Martian mission: https://t.co/ONoCHuZx13 pic.twitter.com/oyGflesnm0