Attenzione! Possibili spoiler!

La maledizione della prima luna (in seguito distribuito col nome Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna) inizia concentrandosi su Elizabeth Swann, dodicenne che in compagnia del padre si appresta a sbarcare a Port Royal, nel mare dei Caraibi. Non si tratta di una famiglia qualsiasi: il padre di Elizabeth è Weatherby Swann (Jonathan Pryce), appena nominato governatore della Giamaica. Durante il viaggio, Elizabeth scorge in mare un ragazzino di nome Will Turner, che viene soccorso. Il giovane porta con sé uno strano medaglione con inciso un teschio. Temendo si tratti di una prova dell’appartenenza di Will alla pirateria, Elizabeth gli strappa il pendaglio e lo tiene per sé.

Otto anni dopo, Elizabeth sembra essere destinata a sposare il commodoro James Norrington (Jack Davenport). Durante la proposta di fidanzamento, la ragazza sviene a causa di un corsetto troppo stretto, e cade in mare. Una volta in acqua, il medaglione strappato a Will anni prima si riattiva, attirando il temibile equipaggio della Perla Nera, nave comandata da Hector Barbossa, che rapisce la ragazza. A questo punto entra in gioco Jack Sparrow che, dopo aver salvato Elizabeth, si allea con Will, figlio del suo vecchio amico Sputafuoco Bill Turner (Stellan Skarsgård). Sfuggito dalla prigione dove era stato rinchiuso con l’accusa di essere un pirata, Jack riesce a reclutare la sua ciurma personale, comprendente anche l’amico Joshamee Gibbs (Kevin McNally).

La situazione, però, precipita: Barbossa cattura Will e abbandona Elizabeth e Jack sull’isola sulla quale Sparrow era stato costretto dieci anni prima. Il fatto non è casuale: Barbossa necessita del figlio di Sputafuoco per spezzare una maledizione di cui lui e la sua ciurma sono vittime. Il sortilegio è legato al tesoro di Cortés: per impossessarsene, Barbossa tradì Sparrow, ma dopo il ritrovamento il pirata e i suoi compagni diventarono istantaneamente dei non-morti. Elizabeth e Jack, nel frattempo, vengono salvati dal commodoro Norrington che, su insistenze della ragazza, accetta di salvare Will.

Il giovane fabbro, intanto, spezza la maledizione che gravava su Barbossa, permettendo a Jack di uccidere il suo ex primo ufficiale. Tutto ciò non passa inosservato agli occhi di Norrington, che arresta Jack. Grazie all’aiuto di Will, però, il capitano riesce a fuggire a bordo della Perla Nera.