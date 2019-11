CinemaCelebrity

di Giuseppe Benincasa - 11/11/2019 10:52 | aggiornato 11/11/2019 10:57

Sul palco dei PCA, Robert Downey Jr. si mostra sempre carismatico, pieno di ringraziamenti da fare e con un curioso aneddoto su Avengers: Endgame.

0 condivisioni

Robert Downey Jr. è stato uno dei grandi vincitori della 45esima edizione dei People's Choice Awards, portando a casa il trofeo come Attore cinematografico preferito del 2019 per il ruolo di Iron Man/Tony Stark nel film campione di incassi Avengers: Endgame.

Sul palco del Barker Hangar di Santa Monica a Los Angeles, l'attore 54enne, oltre ad aprire lo show, ha tenuto il suo discorso di accettazione, quando ha ricevuto il premio per la sua interpretazione in Avengers: Endgame.

Le parole di Downey Jr. sono state brevi ma intense: l'attore ha infatti ringraziato diverse figure importanti, ricordando anche Stan Lee.

Ok, guardate, dovevo solo venire qui e aprire lo show, quindi dirò solo grazie Disney, grazie Marvel, grazie fratelli Russo e più di tutti, al grande compianto Stan Lee, questo è per te, amico.

Robert Downey Jr. ha anche aperto la serata introducendo Kevin Hart nella sua prima apparizione pubblica dopo il grave incidente automobilistico in cui è stato coinvolto il primo settembre 2019.

L'attore americano che ha interpretato Iron Man per ben 11 anni nel Marvel Cinematic Universe ha parlato anche dell'emozionante finale di Avengers: Endgame (del quale esistono diverse scene alternative) e della battuta che originariamente avrebbe dovuto pronunciare al posto del suo ormai iconico "Io sono Iron Man".

Tony Stark avrebbe dovuto dire solamente "Oh snap". Per chi non lo sapesse, la parola "snap" è utilizzata nello slang americano per indicare un'esclamazione di sgomento o incredulità, sorpresa o gioia. Nei fumetti è utilizzata come parola onomatopeica per indicare il rumore che emette lo schiocco didita. Thanos emette questo suono quando schiocca le dita e attiva le Gemme dell'Infinito posizionate nel suo guanto.

HD Marvel Lo snap di Thanos nel fumetto Il guanto dell'infinito

Oh, snap. Questo è quello che io volevo Tony dicesse a Thanos dopo aver preso il guanto, volevo dirgli 'Oh snap' ['Oh, dimine', n.d.R.]. Ma ho pensato che 'Io sono Iron Man' fosse la giusta frase finale per l'ormai defunto Mr. Stark.

Poi Downey Jr. ha raccontato dei fan che lo avvicinano per strada dicendogli di aver pianto per la sua morte. L'attore tiene a precisare che quello a essere morto è Tony Stark e non lui, a sottolineare il fatto che i fan - almeno quelli più giovani - lo identificano con un solo personaggio.

Il discorso dell'ormai ex Tony Stark è anche una buona occasione per promuovere l'uscita del nuovo film in cui è protagonista, ovvero Dolittle nei cinema americani dal 17 gennaio 2020.

The Walt Disney Company ha proposto l'interprete di Iron Man per la categoria Miglior attore protagonista ai prossimi premi Oscar: sentiremo un altro brillante discorso di Robert Downey Jr.?