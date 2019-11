TV NewsFumetti

11/11/2019

Sebbene non siano ancora cominciate le riprese della prima stagione, Neil Gaiman ha confermato che ha già iniziato a lavorare a nuovi episodi della serie TV.

Di certo i fan di Sandman, nota serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e pubblicata da DC Comics negli USA tra il 1989 e il 1996, sono stati felici di sapere che questa grande opera avrebbe ricevuto un adattamento televisivo grazie a Netflix.

E ora saranno ancor più felici di sapere che The Sandman tornerà per una seconda stagione, nonostante non siano ancora cominciate le riprese della prima. La notizia è stata anticipata dallo stesso Gaiman, che ha fatto sapere:

Siamo in tre, lo sceneggiatore Allan Heinberg, David Goyer e io, e abbiamo appena finito di scrivere il primo episodio, di pianificare e buttare giù le prime due stagioni, quindi vedremo cosa succederà in futuro.

Lo scrittore ha confermato la seconda stagione di The Sandman anche via Twitter:

Smiles mysteriously and vanishes. https://t.co/AvLkRYfxIr — Neil Gaiman (@neilhimself) November 7, 2019

Gaiman, sempre su Twitter, ha rassicurato i fan che il suo obiettivo (e quello di Netflix) è quello di realizzare un adattamento fedele allo spirito del fumetto. Poco dopo l'annuncio della realizzazione della serie, Channing Dungey, vicepresidente dei contenuti originali di Netflix, ha fatto sapere in un comunicato ufficiale:

Siamo entusiasti di collaborare con il brillante team composto da Neil Gaiman, S. Goyer e Allan Heinberg per portare finalmente alla vita l'iconica serie di fumetti di Neil, The Sandman. Grazie ai suoi ricchi personaggi, trame e ai suoi mondi intricati, siamo entusiasti di creare un'epica serie originale che si tuffa in profondità in questo universo multistrato amato dai fan di tutto il mondo.

Gaiman ha creato la sua versione di The Sandman quando l'allora redattore DC (e fondatore di Vertigo Comics) Karen Berger chiese una nuova interpretazione del classico personaggio dei fumetti della Golden Age (anni '30 - '50).

Il fumetto di Sandman racconta la storia di Morfeo, ovvero il Signore dei Sogni, un essere potente, quasi immortale, che una volta aveva governato il regno dei sogni, e che ora tentava di correggere gli errori commessi nel corso della sua esistenza.

HD Getty Images Il fumettista Neil Gaiman

La serie a fumetti di Sandman nella versione di Gaiman è stata pubblicata per sette anni, ma è stata occasionalmente rivisitata in altre serie limitate ed è stata recentemente ripresa attraverso quattro titoli originali ambientati nel suo universo. Tuttavia, è la serie originale di 75 numeri che ha catturato l'immaginazione dei lettori di tutto il mondo - molti dei quali completamente nuovi ai fumetti - e ha contribuito a lanciare la carriera di Gaiman. Oltre trenta anni dopo il suo debutto, The Sandman continua a rimanere un'opera fantasy acclamata ovunque.

Durante una serie di botta e riposta via Twitter di Gaiman con i suoi fan, l'autore ha poi voluto precisare alcuni dettagli in merito all'adattamento. Innanzitutto, gli episodi della prima stagione saranno 11 e non 10 come annunciato in precedenza. Gaiman non servirà come sceneggiatore e, come anticipato, il live-action rispecchierà i fumetti, non discostandosi dunque troppo da quell'universo narrativo che i fan tanto amano.

The first season will be eleven episodes. That's the start of it all. Preludes and Nocturnes and a little bit more. https://t.co/tOlfJ1kS1y — Neil Gaiman (@neilhimself) July 2, 2019

La realizzazione dell'adattamento di Sandman da parte di Netflix è arrivata a distanza di poco più di tre anni dal fallito sforzo di portare il lavoro di Gaiman sul grande schermo tramite New Line, con la serie live-action che rappresenta il progetto di serie televisiva più costoso dell'universo DC.

Per ora non ci resta che attendere nuovi dettagli sull'ambizioso e attesissimo adattamento.

