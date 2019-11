TV News

di Francesco Ursino - 11/11/2019

Una nuova compagnia misteriosa si affaccia nell'universo dello show HBO, e promette di risolvere i problemi del mondo. Qual è il collegamento con le vicende di Dolores e Maeve?

Westworld 3 arriverà solo nel 2020, ma regala già numerosi spunti di discussione per i fan.

È stato pubblicato un nuovo, misterioso teaser trailer, che vede come protagonista la Incite Inc., compagnia che sembra concentrarsi sulla raccolta di una gran quantità di dati relativi ai comportamenti di utenti e consumatori. Ascoltando le parole del co-fondatore dell'azienda, Liam Dempsey Sr. (impersonato da Jefferson Mays), i dubbi sembrano superare di gran lunga le risposte:

Il mondo è complesso, complicato, ma la vita non deve per forza essere così. Il futuro è nelle tue mani, e noi ti conosciamo. Incite è diversa. Non siamo la solita truffa di Silicon Valley. Possiamo contare su capacità computazionali senza precedenti, e analizziamo i dati relativi ai problemi irrisolvibili della vita. Possiamo proteggere il clima, e trovare una carriera di cui puoi essere entusiasta. Le possibilità sono infinite. Con Incite, l’unica scelta che devi compiere è scegliere noi.

Il breve monologo di Dempsey Sr. è accompagnato anche dal sito ufficiale della compagnia, Inciteinc.com, dove è possibile ottenere qualche informazione in più:

Il mondo può essere caotico: grandi problemi, nessuna soluzione, nessuno che indichi la strada. I problemi globali possono sembrare così complessi che arrivare a una soluzione sembra impossibile. Noi di Incite vogliamo rendere “l’impossibile” un concetto del passato. Il caos è solo uno schema che aspetta di essere scoperto. Tu puoi aiutarci a creare un futuro migliore. Supportati dal nostro rivoluzionario motore strategico, siamo in grado di calcolare soluzioni sofisticate per problemi di grande e piccola portata, dal cambiamento climatico alla tua crescita professionale. Crediamo di avere una responsabilità personale nel far sì che il mondo diventi un posto migliore, iniziando dalla nostra casa. Qui, a Incite, i tuoi dati non lavorano per noi – siamo noi a lavorare per te.

Come se non bastasse, il sito dà anche la possibilità di “richiedere una demo”: inserendo il proprio indirizzo mail nell’apposito campo, infatti, è possibile registrarsi per ricevere “nuovi aggiornamenti” da Incite. Una volta inserito il proprio indirizzo, si riceve un messaggio di ringraziamento, e poco altro. Secondo Comicbook, si tratterebbe di una iniziativa simile a quella già vista a cavallo tra le prime due stagioni di Westworld, dove era possibile interagire con l'assistente Aeden propro tramite mail.

Tempo di teorie e citazioni

La pubblicazione di questo nuovo teaser trailer, come prevedibile, ha scatenato la curiosità dei fan, che non hanno tardato a formulare ipotesi e teorie. Spulciando il thread di Reddit dedicato all’argomento, è possibile imbattersi in idee particolarmente affascinanti. Non manca, ad esempio, un rimando a quanto Ford confidò a Bernand durante la prima stagione:

Viviamo in cicli, limitati quanto quelli degli host. Raramente ci facciamo domande sulle nostre scelte, e per la maggior parte delle volte ci accontentiamo di sentirci dire cosa dobbiamo fare.

Confrontando questa frase con quello che si prefigge di fare Incite, viene spontaneo pensare che Delos, o chiunque sia a capo di Incite, stia creando delle linee narrative per l’intera umanità basandosi sulle nostre scelte e i nostri comportamenti. Questo spunto consentirebbe anche di trovare una prima, parziale risposta al ruolo della Forgia, il grande database contenente i dati di tutti gli ospiti dei parchi Delos. Grazie ai dati della Forgia, in altre parole, Incite sarebbe in grado di sviluppare soluzioni capaci di portare ordine in quel “caos” di cui la stessa compagnia parla sul proprio sito internet.

Nella seconda stagione dello show HBO, d’altra parte, viene chiarito che per Delos l’uomo è solo “un piccolo algoritmo”, sintetizzabile in appena 10.247 linee incluse nei libri che Bernand e Dolores arrivavano a sfogliare durante gli ultimi episodi:

C’è anche chi pensa che dopo lo scandalo dovuto affrontare da Delos, relativi agli ospiti morti nei vari parchi, la compagnia abbia cambiato nome, riciclandosi appunto in Incite. E c’è anche chi si spinge a dire che ora sia proprio Dolores ad avere il controllo della compagnia.

Ipotesi a parte, quello che è certo è che Westword 3 vedrà la presenza di Aaron Paul, come visto nel trailer ufficiale in italiano, che incontrerà una Dolores più determinata che mai. Maeve, inoltre, è alle prese con l’ennesimo parco Delos, questa volta dedicato alla Seconda Guerra Mondiale.

Cosa ne pensate di questo nuovo teaser trailer di Westworld 3?