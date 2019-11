Arriva il Terzo Dizionario delle Serie TV Cult (con American Horror Story)

LibriFumettiTV News American Horror Story

12/11/2019

Disponibile in libreria e online dal 14 novembre, il Terzo Dizionario delle Serie TV Cult prende in esame 23 nuovi show, tra cui l'amatissimo American Horror Story.

Amanti delle serie TV a rapporto! Il 14 novembre arriva in libreria e online Il mio Terzo Dizionario delle Serie TV Cult, nuovo, ricchissimo volume della serie edita da Becco Giallo.

Nati da un'idea di Matteo Marino e Claudio Gotti, per chi non li conoscesse i libri di questa enciclopedica saga scavano nel profondo di tutti quegli che show che, nel corso dei decenni, hanno fatto la storia della televisione, diventando dei veri e propri cult. Ogni capitolo - introdotto da un'illustrazione di Daniel Cuello - ne esamina uno, analizzandolo seguendo uno schema formato da sette paragrafi fissi: Iniziare, Personaggi, Marchio, Salto dello squalo, Firma, Vite parallele, Ser(i)endipità.

Insomma, veri e propri dizionari con cui scoprire curiosità, segreti e approfondimenti sulle proprie serie TV preferite!

Se nel primo volume c'erano X-Files e Twin Peaks e nel secondo The Walking Dead e Will & Grace, in questo terzo libro trovano spazio classici come Alias e Ally McBeal, prodotti tutti italiani come Rocco Schiavone e uno show che i fan di FOX Italia conoscono molto bene: American Horror Story.

La serie horror antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk, attualmente in onda con la sua nona stagione, viene qui sviscerata dai due autori con l'aiuto di un nutrito gruppo di collaboratori, come a creare una writer's room sul modello di quelle che animano le grandi produzioni televisive americane.

Fra le guest star troviamo Barbara Baraldi, sceneggiatrice di Dylan Dog e acclamata autrice di thriller; Alice Cucchetti e Ilaria Feole, penne seriali di FilmTv; la stand-up comedian Tiziana Cardella; l’esperto di fantascienza Cesare Cioni; Nicolò Targhetta, fenomeno del web con il blog Non è successo niente; e una sorpresa disegnata dall’autore di Vincent Van Love Ernesto Anderle.

Di seguito l'elenco delle 23 serie TV analizzate in questo terzo Dizionario: Alias; Ally McBeal; American Horror Story; Babylon 5; Big Little Lies; Brooklyn Nine-Nine; La fantastica signora Maisel; Fargo; Girls; The Handmaid's Tale; The Haunting of Hill House; The Kingdom; Mindhunter; Misffits; The Night Of; The OA; Rocco Schiavone; Sons of Anarchy; Tredici; Vikings; Westworld; The Wire.

HD Becco Giallo Suor Jude Martin di American Horror Story: Asylum disegnata da Daniel Cuello

Pronti ad analizzare nel dettaglio le vostre serie TV preferite e, perché no, magari scoprirne anche qualcuna che non conoscevate? Il mio Terzo Dizionario delle Serie TV Cult vi aspetta in libreria dal 14 novembre!