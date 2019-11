TV News

12/11/2019

Nel giorno del debutto di Disney+ in USA arrivano le prime grandi novità su Hawkeye e The Falcon and the Winter Soldier, serie live-action prodotte dai Marvel Studios. Primo sguardo anche a U.S. Agent!

Per i fortunati utenti statunitensi oggi è il grande giorno del debutto di Disney+, neonata piattaforma di streaming di The Walt Disney Company. Questa, che arriverà anche in Italia il 31 marzo 2020, sarà la casa di nuove serie live-action ambientate nel Marvel Cinematic Universe come Hawkeye e The Falcon and the Winter Soldier.

Proprio delle due nuove produzioni Marvel Studios sono stati diffusi nuovi interessanti dettagli, grazie allo speciale Expanding The Universe disponibile su Disney+.

Hawkeye - Kate Bishop

I tre artwork dedicati a Hawkeye (via Comicbook) mostrano per la prima volta Kate Bishop in azione al fianco di Occhio di Falco (il Clint Barton con il volto di Jeremy Renner), suggeriscono la presenza dell'amato Lucky the Pizza Dog e rivelano il costume che indosserà l'eroina degli albi a fumetti Marvel.

Sarà Kate Bishop la protagonista della serie, conferma la produttrice esecutiva Trinh Tran:

È la nuova giovane allieva che Clint addestrerà affinché possa assumere il ruolo di Occhio di Falco, un giorno.

Ancora ignoto il nome dell'attrice che interpreterà Kate Bishop, anche in passato si è fatto il nome di Hailee Steinfeld (la protagonista di Dickinson).

The Falcon and the Winter Soldier

Della nuova serie live-action con al centro le avventure del duo formato da Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d'inverno sono appena iniziate le riprese e le informazioni sulla trama scarseggiano, ma ora scopriamo che il villain principale sarà il Barone Zemo interpretato da Daniel Brühl, che nelle nuove immagini diffuse si mostra con l'iconica maschera.

Per quanto riguarda i due protagonisti, al momento dobbiamo accontentarci dei concept art che svelano i costumi che i beniamini indosseranno nella produzione Marvel Studios per Disney+.

Stando alle immagini inserite nel montaggio dello speciale, Sam Wilson indosserà un costume molto diverso da quello utilizzato da Falcon nel Marvel Cinematic Universe fino ad Avengers: Endgame. Più colore per il successore di Steve Rogers come Captain America, con particolari bianchi e rossi. Giusto il rinnovamento estetico, ma che fine ha fatto lo scudo ottenuto sul finire dell'ultimo cinecomic corale dei fratelli Russo?

Escludendo la nuova acconciatura, poche novità invece per il Soldato d'Inverno interpretato da Sebastian Stan.

Chiudiamo con quella che invece è una vera e propria sorpresa per il Marvel Cinematic Universe. Disney e Marvel hanno infatti rivelato il primo concept art di U.S. Agent, il cui vero nome è John F. Walker. Notate qualche somiglianza con Captain America?

A differenza di Hawkeye, attesa per il 2021, The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibile su Disney+ nell'autunno del 2020.

Il servizio di streaming del gigante statunitense dal 31 marzo del prossimo anno sarà attivo anche in Italia, il sito italiano è già accessibile e permette di iscriversi alla mailing list per restare costantemente aggiornati sulla novità della piattaforma.