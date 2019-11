Fantasy Island: due trailer per l'horror ispirato alla serie TV degli anni '70

Cinema

12/11/2019

Ecco il trailer USA e quello internazionale di Fantasy Island, l'horror ispirato all'omonima serie TV degli anni '70 su una misteriosa isola dove i sogni si trasformavano in realtà.

Siete pronti a veder trasformati tutti i sogni che avete nei vostri peggiori incubi?

Se la risposta è sì, non dovete assolutamente perdervi Fantasy Island, nuovo horror per il grande schermo adattato da una famosa serie TV andata in onda negli USA tra il 1978 e il 1984.

La serie TV è stata trasmessa in Italia con il titolo di Fantasilandia ed è stata interpretata da Ricardo Montalbán e Hervé Villechaize (candidato al Golden Globe nel 1982 per la sua interpretazione). La trama ruotava attorno ad una particolare isola-vacanze nella quale gli ospiti potevano realizzare i propri sogni grazie a delle situazioni particolari create appositamente con degli attori. Non sempre però le cose andavano come gli ospiti volevano; quando il "sogno" prendeva una piega inaspettata, talvolta le persone preferivano la realtà al sogno, con tanto di insegnamento morale.

Ebbene, Blumhouse ha adattato quella serie TV in un vero e proprio film horror con lo stesso titolo: Fantasy Island. In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer ufficiale della pellicola, il cui nome forse non assocereste immediatamente all'orrore più puro. Ad onor del vero, però, occorre dire che anche la serie TV degli anni '70 mostrava anche degli elementi soprannaturali. C'è stato, infatti, un episodio in cui è apparso il Diavolo in persona (interpretato da Roddy McDowall).

Di seguito il trailer internazionale della pellicola:

Con questi aspetti in mente, il nuovo film di Blumhouse, Fantasy Island, non è quindi del tutto diverso rispetto agli intenti della serie TV originale. Il progetto è stato così descritto:

Nel nuovo film di Blumhouse su Fantasy Island, l'enigmatico Mr. Roarke fa avverare i sogni segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso, ma remoto, resort tropicale. Quando le fantasie cominciano a trasformarsi in veri e propri incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per cercare di fuggire via insieme alle loro vite.

Blumhouse Il poster ufficiale di Fantasy Island

Il cast di Fantasy Island è di tutto rispetto: il protagonista è Michael Peña nei panni di Mr. Roarke, alla guida di attori come Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen e Michael Rooker. Alla regia incontriamo Jeff Wadlow.

Fantasy Island arriverà nei cinema statunitensi il 14 febbraio 2020.

Via: SlashFilm