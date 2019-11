CuriositàTV News

di Stefania Sperandio - 12/11/2019 08:54 | aggiornato 12/11/2019 08:58

Prime1Studios e Blitzway hanno presentato una preziosa statua da collezione in scala 1:4 dedicata a Daenerys Targaryen, una delle più iconiche protagoniste di Game of Thrones. Il livello di dettaglio, vi avvertiamo, va di pari passo con il prezzo.

I draghi riprendono i colori visti in Game of Thrones

0 condivisioni

Daenerys Targaryen è indubbiamente uno dei più amati personaggi di Game of Thrones, la saga fantasy di HBO conclusasi lo scorso mese di maggio dopo l'ottava stagione. Non sorprende, quindi, il fatto che Prime1Studio e Blitzway, unendo le forze, abbiano deciso di realizzare una pregiata statuetta da collezione dedicata proprio alla Madre dei Draghi, che prende come riferimento la sua interpretazione da parte dell'attrice Emilia Clarke.

In una posa che richiama una celebre scena del settimo episodio della terza stagione, Daenerys è riprodotta in scala 1:4, con la statuetta alta 60 centimetri, larga altrettanti e profonda 57 centimetri. Inoltre, l'abito della Madre dei Draghi è realmente realizzato in stoffa, mentre il trono su cui sedeva in questa sequenza a Essos è impreziosito dagli ancora piccoli Drogon, Rhaegal e Viserion.

La statuetta è già in prenotazione sul sito ufficiale di Prime1Studio, ma il prezzo non è sicuramente per tutti: si parla di 1.199 dollari, con anche la possibilità di scegliere di pagare a rate (fino a sei) e la richiesta di un primo deposito, per confermare l'ordine, pari a 119,90 dollari. Le spedizioni agli acquirenti sono previste tra febbraio e maggio 2020 e, in caso di pre-ordine e poi di vostra cancellazione, vi saranno comunque addebitati 50 dollari, quindi fate (ovviamente) i vostri conti prima di premere sul tasto "pre-ordina".

Le prenotazioni sono già aperte, ma non è stato reso noto quanti esemplari saranno prodotti in totale: viene solo precisato che si tratterà di un'edizione limitata e che sarà anche accompagnata da una targhetta, che potrete posizionare a piacimento, che recherà il nome del personaggio.

HD Prime1Studio, Blitzway, HBO La statuetta di Daenerys è in prenotazione e sarà spedita da febbraio 2020

Sarete tra coloro che porteranno a casa questa preziosa statuetta dedicata alla Regina Targaryen?