Il franchise di Scooby-Doo ha prodotto nel corso degli anni un gran numero di film e serie animate.

Apparso per la prima volta sul piccolo schermo con Scooby-Doo! Dove sei tu? nel 1969, il simpatico e un po' fifone alano parlante e la sua squadra di amici acchiappamostri sono anche sbarcati al cinema in due pellicole live action, Scooby-Doo (2002) e Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati (2004).

Ora, il nuovo reboot SCOOBY! tenterà di riportare in auge la serie grazie a un film d'animazione che potrebbe rappresentare il primo, vero capitolo di un Universo Cinematografico dedicato ai leggendari cartoni di Hanna-Barbera (in maniera del tutto simile a quanto visto negli ultimi anni coi supereroi Marvel).

Jinkies! Scooby-Doo is back in this exclusive first look at the animated film #SCOOB! The first trailer is coming this Monday. pic.twitter.com/nPLDkKHBYD