L'iniziativa Disney Store per donare peluche ai bambini meno fortunati

Come sarà il rapporto di Anna ed Elsa in Frozen 2? Nuovi dettagli sul sequel Disney

Disney+ arriva in Italia il 31 marzo 2020: il trailer in italiano

Come sarà il rapporto di Anna ed Elsa in Frozen 2? Nuovi dettagli sul sequel Disney

Disney+ arriva in Italia il 31 marzo 2020: il trailer in italiano

Anche l’anno scorso la campagna Charity Disney Store ha riscosso un successo straordinario. Siamo orgogliosi di poter riproporre per il terzo anno questa campagna in formula social per coinvolgere sempre di più le community dei nostri fan che ci seguono ogni giorno e condividono con passione i nostri valori.

Per ogni utente taggato Disney donerà un pupazzo ai bambini meno fortunati . Le donazioni avverranno tramite le associazioni Fondazione ABIO Italia e Make-A-Wish Italia Onlus. L’iniziativa è pensata per portare un po’ di magia nel Natale di tanti piccoli che non hanno la possibilità di ricevere dei doni sotto l’albero.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok