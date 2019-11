Come sarà il rapporto di Anna ed Elsa in Frozen 2? Nuovi dettagli sul sequel Disney

Tre anni dopo le vicende del primo capitolo, su Arendelle è ormai tornata la pace. Finché un giorno Elsa non viene improvvisamente distratta da un canto misterioso provienente dalla vicina foresta e che solo lei è in grado di sentire. Una voce angelica che finirà per tormentarla risvegliando nella giovane principessa i poteri scoperti nel primo film. Quest'ultimi sembrerebbero legati ad alcuni spiriti incantati, gli stessi con cui suo padre si era confrontato molti anni prima durante una battaglia nella foresta.

I registi Jennifer Lee e Chris Buck accompagnano ancora una volta i protagonisti in un viaggio straordinario e pericoloso. Anche in questo capitolo, nella versione italiana, Elsa sarà doppiata da Serena Autieri, Anna da Serena Rossi, Olaf da Enrico Brignano e Kristoff da Paolo de Santis.

Il rilascio di Frozen II - Il Segreto di Arendelle avverrà inoltre con una piacevole iniziativa per i fan più accaniti: dal 27 novembre, le prime 5000 persone che si presenteranno ai multisala di UCI Cinemas col biglietto acquistato avranno in regalo la calda coperta Frozen II. Su quest'ultima troverete raffigurate le intrepide Anna ed Elsa, che vi aspettano al cinema con le loro nuove straordinarie avventure.

