Matt Damon, l'amicizia con Chris Hemsworth, e gli incidenti coi pitoni australiani

Per darvi un'idea di quanto le cose in Australia possano essere folli. Sono uscito dalla macchina in un quartiere che confina con un'area verde nelle vicinanze della spiaggia. Mi sono accorto che avevo calpestato qualcosa che credevo essere un grosso pezzo di legno. Poi ho guardato in basso, e ho visto che era un serpente.

Damon, protagonista del film Ford v Ferrari , non ha potuto fare a meno di confermare. La sua ultima disavventura in Australia, infatti, lo ha visto alle prese con un pitone lungo 2 metri !

Matt Damon è stato ospite del talk show di Ellen DeGeneres e, tra i vari argomenti discussi, ha raccontato un aneddoto divertente su una vacanza trascorsa in Australia in compagnia dell'amico e collega Chris Hemsworth .

