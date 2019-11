Ms. Marvel: il video di un'audizione anticipa Inumani e Nuovi Vendicatori?

TV News

12/11/2019

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe sono già previsti dei nuovi Avengers?

Una delle domande più gettonate dai fan, dopo la conclusione dell'Infinity Saga, è stata quella sul "se e quando" un nuovo gruppo di Vendicatori avrebbe preso vita.

Le morti di Natasha Romanoff/Vedova Nera e di Tony Stark/Iron Man, oltre all'abbandono di Steve Rogers/Capitan America, visti in Avengers: Endgame hanno rotto definitivamente la formazione cinematografica base degli Avengers.

Ma l'universo non può rimanere senza difese e per questo motivo è molto probabile che nel Marvel Cinematic Universe si formi, prima o poi, una nuova squadra di Vendicatori.

A questo proposito, è trapelato online un video di oltre 2 minuti che mostra una giovane attrice alle prese con una presunta audizione per interpretare il personaggio di Kamala Khan (aka Ms. Marvel), nella serie TV targata Marvel Studios.

Nel filmato l'attrice - recitando evidentemente un copione - sembra stia parlando con qualcuno che ha l'appellativo di "Capitano" (forse Capitan Marvel):

Capitano! Ho guardato [in TV] il programma dei Nuovi Vendicatori tutto il pomeriggio. Cioè, loro sono incredibili. Le persone più straordinarie che abbia mai visto.

Poi fa un riferimento agli Inumani e a come ha ottenuto i propri poteri:

Non sono come loro, sono solo una teenager. Un giorno stavo guardando gli Avengers combattere i cattivi fino a quando la Terrigenesi non ha investito tutto il pianeta... voglio dire che uno dei miei antenati era un Inumano, così la Terrigenesi ha attivato i miei poteri. È stato così, ecco come ho ottenuto i miei poteri.

È importante notare che questo video non è stato confermato come reale, quindi potrebbe trattarsi di un falso leak. Inoltre, è bene sottolineare che, in ogni caso, i copioni scritti per le audizioni raramente vengono riproposti come effettiva parte dei dialoghi dei film o felle serie TV.

La serie di Ms. Marvel

Nei fumetti Kamala Khan è una Inumana che ammira molto Carol Danvers (dalla quale prende il nome supereroistico) ed ha il potere di allungare i suoi arti, un po' come Mr. Fantastic dei Fantastici 4, e di poter cambiare forma.

Marvel Studios realizzerà una serie TV su questo personaggio per il servizio streaming Disney+. Probabilmente lo show farà parte della Fase 5 MCU e quindi potrebbe essere disponibile dal 2022 in poi.

La Terrigenesi è tecnicamente già avvenuta nel Marvel Universe (come potete vedere nel video qui sotto), durante la fine della seconda stagione della serie TV Agents of S.H.I.E.L.D.:

Il processo ha messo in moto degli eventi che hanno risvegliato i poteri negli Inumani sparsi per il pianeta, come quelli ottenuti dalla protagonista Daisy Johnson/Quake.

Qualora il video dell'audizione fosse vero e quelle battute venissero confermate, c'è da chiedersi se l'MCU prenderà in considerazione ciò che è avvenuto nello show televisivo degli agenti dello S.H.I.E.L.D., oppure se Kevin Feige ha in programma una nuova Terrigenesi. L'evento di cui si parla potrebbe anche essere causa indiretta dell'uso delle Gemme dell'Infinito avvenuto nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo 2020.