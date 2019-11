Sonic The Hedgehog: dopo le controversie, un trailer col nuovo design!

CinemaVideogames

12/11/2019

Sonic si rifà il look e si mostra in un nuovo trailer dedicato al film.

Arriva finalmente il nuovo trailer dedicato al film di Sonic the Hedgehog, famosissimo personaggio dei videogiochi mascotte di Sega. Dopo le controversie nate per il design del personaggio lo scorso aprile, da tantissimi fan ritenuto troppo umanoide e per nulla somigliante all’originale, Paramount ha deciso di rifargli completamente il look, spostando anche la data d’uscita del film al cinema da novembre 2019 a febbraio del 2020.

Il nuovo trailer della durata di quasi tre minuti è proprio incentrato sul porcospino blu, che adesso è molto più somigliante a quello visto nei videogiochi. A quanto pare lo studio ha davvero preso a cuore le critiche e ha rivisto completamente il design di Sonic proprio come i fan volevano. Il trailer inoltre, mostra anche diverse scene che rimandano molto all’atmosfera dei videogiochi classici dedicati al personaggio, cosa che era assente nel primissimo video mostrato al pubblico.

HD Sega/Paramount Il paragone tra il nuovo design di Sonic (sinistra) e il vecchio (destra)

La storia di Sonic the Hedgehog è basata sul popolare personaggio di Sega, caratterizzato dalla possibilità di muoversi a un’altissima velocità. Un giorno Sonic finisce, tramite l’apertura di un portale, nel nostro mondo dove incontrerà l’agente di polizia Tom con cui stringerà una forte amicizia. I due dovranno vedersela contro il Dr. Robotnik, un malvagio e geniale scienziato che mira a sfruttare i poteri di Sonic per dominare il mondo.

Il cast del film vede Ben Schwartz come la voce di Sonic, mentre il Dr. Robotnik sarà interpretato da Jim Carrey. Tra gli altri interpreti troviamo James Marsden (Tom), Neal McDonald, Tika Sumpter, Adam Pally e Natasha Rothwell. Alla regia troveremo invece Jeff Fowler, che in passato aveva collaborato alla realizzazione della pellicola Nel Paese delle Creature Selvagge. Attualmente il film dedicato a Sonic è previsto per il 13 febbraio nei cinema italiani.

Cosa ne pensate del nuovo look di Sonic, questa volta è promosso?