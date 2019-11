Cinema

di Claudio Rugiero - 12/11/2019 15:39 | aggiornato 12/11/2019 15:43

Mentre è in sala The Irishman, il nuovo lungometraggio di Martin Scorsese, la critica sui ruoli femminili "sottovalutati" nei film del regista coinvolge anche il personaggio di Anna Paquin. L'attrice però stronca la polemica sul nascere.

0 condivisioni

Dopo la calorosa accoglienza alla Festa del Cinema di Roma 2019 (tenutasi dal 17 al 27 ottobre scorso) e la distribuzione inizialmente limitata a tre giorni (4, 5 e 6 novembre), The Irishman rimarrà in alcune sale italiane almeno fino al 21 novembre, prima di poter essere visto online.

Il nuovo film di Martin Scorsese rappresenta una reunion del cast di Quei bravi ragazzi (Robert De Niro e Joe Pesci), altro lungometraggio diretto dal regista newyorkese nel 1990, e i più grandi interpreti della New Hollywood e non solo.

In The Irishman compare silenziosamente anche Anna Paquin, popolare attrice neozelandese vincitrice nel 1993 di un Oscar come non protagonista per Lezioni di piano di Jane Campion. Nel film interpreta Peggy, la figlia di Frank Sheeran (De Niro).

Il personaggio della Paquin è stato però a rischio di polemica a causa di alcune critiche recentemente mosse al cinema di Scorsese. Un articolo di IndieWire aveva infatti evidenziato, anche attraverso alcune dichiarazioni dello stesso regista, come i personaggi femminili vengano spesso "sottovalutati" nella filmografia del premio Oscar per The Departed.

Secondo quanto riporta The A. V. Club, dopo l'anteprima stampa di The Irishman, alcuni hanno notato che la Paquin (attualmente nella quinta stagione di The Affair nel ruolo di Joanie, la figlia di Alison e Cole Lockhart), pronuncia per tutto il film un totale di sei parole sparse.

Così alcune osservazioni espresse in un tweet di Daily Mail Celebrity sono rimbalzate sul social.

Un utente Twitter, Scott V Nelson, ha poi riassunto in poche parole quelle osservazioni che rischiavano di trasformarsi presto in un attacco a Scorsese:

The Irishman viewers are left baffled as lead actress Anna Paquin speaks only SIX WORDS in her entire 10 MINUTES airtime during three and a half hour film https://t.co/f2HCn3WJLa — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 9, 2019

Are you fucking serious? @AwardsDaily, as a lover of this film... what was the point? ...of casting anyone: a woman - or Anna Paquin (Oscar winner)? Does a woman really “not need to say anything.”? (-Scorsese btw) https://t.co/e5XZZdtFgI — Scott V Nelson (@scottVnelson) November 9, 2019

Siamo seri? Lo dico da amante di questo film, ma che senso ha? Ingaggiare qualcuno, una donna - anzi Anna Paquin (un premio Oscar) [per una parte del genere, n.d.r.]? Davvero una donna 'non ha bisogno di dire nulla?' (cit. Scorsese)

La prima risposta al tweet è arrivata dalla critica americana Sasha Stone, che ha avuto una reazione divertita nel leggere le parole di Nelson.

The idea that Scorsese ordered Anna Paquin to be in his movie is hilarious. Guys, I hate to break it to you but it doesn't work that way. Here is how it works: "here is a part in the new Scorsese movie that's pretty important but there's not a lot of----" 'I'LL TAKE IT!." https://t.co/t6ra0lk53W — Sasha Stone (@AwardsDaily) November 9, 2019

L'idea che Scorsese abbia preteso che Anna Paquin fosse nel suo film è esilarante. Ragazzi, odio dirvelo, ma le cose non vanno così. Funziona così: 'Ecco una parte nel nuovo film di Scorsese, è abbastanza importante ma non ci sono molte battut-' 'Ci sto!'

La conferma è arrivata perfino dalla stessa Paquin, la quale ha stroncato la polemica sul nascere rispondendo direttamente alla questione nata sul suo personaggio

L'ex Sookie Stackhouse di True Blood non è sembrata affatto dispiaciuta delle poche battute riservate alla sua Peggy. Anzi, si è detta "estremamente orgogliosa" di essere nel cast di un film di Scorsese:

Nope, nobody was doing any “ordering”. I auditioned for the privilege of joining the incredible cast of .@TheIrishmanFilm and I’m incredibly proud to get to be a part of this film. https://t.co/yx54jE4ugy — Anna Paquin (@AnnaPaquin) November 9, 2019

No, nessuno ha "ordinato" nulla. Sono io che ho fatto il provino per il privilegio di unirmi al cast incredibile di The Irishman e sono estremamente orgogliosa di far parte di questo film.

E se l'attrice è soddisfatta così cos'altro aggiungere, no?

D'altra parte, come ricorda lo stesso A. V. Club, Scorsese in persona, durante una conversazione avuta con Spike Lee al DGA Theatre di New York, aveva assicurato che il silenzio di Peggy non era affatto un segno di chiusura verso un personaggio femminile, ma una scelta funzionale alla sceneggiatura: dopo aver visto il padre commettere "atti indicibili", era infatti impensabile che avesse qualcosa da dire:

Ho deciso che lei non dovesse dire nulla. Vediamo [Frank Sheeran] schiacciare la mano di un uomo in quel modo. Forse altri ragazzi sì, ma lei non poteva sopportarlo. Lo guarda e sa che sta per fare qualcosa.

The Irishman: trama e cast

Sceneggiato da Steven Zaillian (premio Oscar per Schindler's List), The Irishman è tratto dal romanzo di Charles Brandt L'irlandese: Ho ucciso Jimmy Hoffa.

La trama è raccontata attraverso le parole di Frank Sheeran, veterano della Seconda guerra mondiale e sindacalista affiliato alla mafia, il quale, a distanza di anni, ricorda un suo possibile coinvolgimento nell'omicidio di Jimmy Hoffa.

Il cast del film comprende Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Jesse Plemons, Bobby Cannavale e Anna Paquin.