TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 12/11/2019 16:20 | aggiornato 12/11/2019 16:25

La relazione fra Aaron e Jesus è uno dei punti fermi nel fumetto di The Walking Dead. E anche sullo schermo, in TV, c'è stata. Lo ha confermato Angela Kang, ne parla approfonditamente Ross Marquand.

4 condivisioni

La relazione c'era, ma non s'è vista. A raccontarlo è Ross Marquand, l'interprete di Aaron in The Walking Dead: il suo personaggio e Jesus, interpretato da Tom Payne, sono stati insieme.

Noi, però, non li abbiamo visti. La storia fra Aaron e Jesus si è infatti svolta offscreen, ovvero lontano dai nostri occhi, nel corso di quei famosi 6 anni e rotti che sono trascorsi fra la prima e la seconda parte della stagione 9. Fra la parte in cui ancora c'era Rick Grimes e quella che ricominciava, per andare avanti, senza di lui. L'ha confermato anche la showrunner in diverse interviste.

Marquand, evidentemente, ha previsto l'evoluzione del suo personaggio anche per via della morte di Jesus, la prima vittima dei Sussurratori nel corso di una sequenza indimenticabile, e non a caso subito prima del salto temporale, nel finale di metà stagione (9x08).

Tom Payne e Ross Marquand sono d'accordo: la storia fra i loro personaggi si è sviluppata durante quei 6 anni, di cui molto ancora non conosciamo, andando ad avvicinarsi alle vicende del fumetto, in cui Jesus e Aaron stanno insieme.

Marquand ha detto:

Penso che si siano fatte delle allusioni, in alcuni punti, a questa storia. Tom Payne e io ne abbiamo discusso e abbiamo pensato che probabilmente i due erano diventati una coppia ad un certo punto durante il salto temporale di sei anni. Non sapevamo esattamente come sarebbe sembrato, ma vi abbiamo fatto allusione. Abbiamo deciso che aveva senso, a causa del loro cameratismo, e del fatto che sono molto simili. Sono entrambi reclutatori per le rispettive comunità, hanno molto in comune.

E ancora:

Quando perde Jesus al cimitero, con i Sussurratori, credo che si senta distrutto. Perché tutti coloro ai quali si avvicina finiscono per morire in modo orribile. Questa è la serie, però. Ami guardare tutti questi personaggi 'Oh, c'è una speranza' e poi...

Aaron perde Eric, uscendone a pezzi. E quando perde Jesus, in un certo senso viene davvero distrutto. Pronto per rinascere come un personaggio nuovo, diverso, molto più determinato e senza dubbio arrabbiato di prima.

Pensate all'episodio di questa decima stagione in onda su FOX in cui si trova da solo, e in pericolo, con Negan: il vecchio Aaron sarebbe stato diverso. E certamente meno maturo.

HD AMC The Walking Dead: la sequenza con la morte di Jesus

Lo penso io, ma lo confermano anche la parole di Marquand:

Penso che Scott Gimple e Angela Kang abbiano preso quanto più possibile dal materiale originale [n.d.r.: il fumetto] per rendergli onore, ma volevano assicurarsi che fosse abbastanza diverso da consentire ai lettori del fumetto, come me, che non avrebbero saputo cosa sarebbe successo ad ogni singolo passo del cammino. Penso che sia davvero importante mantenere il pubblico sorpreso ogni settimana, ed è quello che amo. Nei fumetti, sono Rick e Abraham a incontrare Aaron. E (nella serie) ovviamente sono Maggie e Sasha. Le persone vengono portate fuori da alcune trame, aggiunte ad alcune altre trame e amo questa cosa, perché rimane fedele a ciò che è il fumetto, ma penso anche che tutto sia molto eccitante e fresco per gli spettatori.

Sì, il fumetto di The Walking Dead si è concluso negli Stati Uniti e sta per farlo anche in Italia (a dicembre uscirà l'ultimo numero anche da noi). Ma la serie ha avuto e avrà ancora modo di esplorare la stessa storia sotto altri punti di vista. Con alcuni punti fermi... Come la fantastica coppia formata da Jesus e Aaron.