Curiosità

di Alessia Tranquilli - 12/11/2019 12:53 | aggiornato 12/11/2019 12:57

In Cina è stato avvistato un inquietante pesce col volto umano, e il video è diventato subito virale.

Ci sono molte stranezze al mondo, ma forse è la prima volta che si sente parlare di un pesce dal volto umano - con tanto di video virale annesso a testimoniare la sua esistenza!

Ovviamente i pesci hanno due occhi e una bocca proprio come noi umani. Quindi, in un certo senso, i nostri volti potrebbero risultare abbastanza simili... più o meno. In effetti, a pensarci bene, no.

Tuttavia, qualcuno ha avvistato in Cina un pesce dall'aspetto alquanto particolare e bizzarro e il volto spaventosamente simile a quello di un essere umano. Il video alla strana creatura è stato girato in un lago appena fuori dalla città di Kunming, situata nel sud della Cina, e l'incredibile scoperta è stata condivisa sul social network cinese Weibo - una specie di piattaforma di microblogging molto simile a Twitter. Il filmato risulta particolarmente inquietante poiché mostra il pesce che nuota tranquillo sul bordo del lago e porta la testa sopra la superficie dell'acqua, come se stesse cercando di uscire fuori e camminare. A dir poco spaventoso!

Ovviamente il popolo di internet ha reagito alla scoperta nei modi più disparati. Tra le risposte più esilaranti ci sono i paragoni con Voldemort, il famoso villain della saga di Harry Potter; altri affermano che si tratti di un alieno atterrato sul nostro pianeta, mentre secondo altri ancora è un personaggio del film del 2004 Shark Tank!

Ma, a voler essere razionali, guardando bene la creatura ci si accorge che è solo un pesce con dei segni che somigliano incredibilmente a una faccia: due punti scuri simili a due occhi, due linee verticali che sembrano i lati di un naso e infine una linea orizzontale identica a una bocca.

