TV News

[Spoiler!]

di Simona Vitale - 12/11/2019 12:18 | aggiornato 12/11/2019 12:23

You, serie TV ispirata al romanzo onomino di Caroline Kepnes, sta per tornare con la sua seconda stagione. Ritroveremo l'enigmatico Joe dall'altra parte degli States, a Los Angeles. Ecco tutti i dettagli.

1 condivisione

L'amore che diventa ossessione, la passione che diventa follia e un bravo ragazzo che si rivela uno stalker sociopatico. Questi i temi salienti di You, serie TV trasmessa per la prima volta, con la sua stagione numero 1, dal canale statunitense Lifetime, senza riscuotere molto successo. Cancellata dal canale, You è stata acquistata da Netflix che l'ha resa disponibile per lo streaming da dicembre 2018.

Il risultato è stato un gran successo che ha portato alla realizzazione della seconda stagione della serie, disponibile alla visione a partire dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2019, sulla piattaforma.

La trama della nuova stagione

La nuova stagione di You segue Joe Goldberg (Penn Badgley) che da New York si trasferisce a Los Angeles e si innamora dell'aspirante chef Love Quinn (Victoria Pedretti). L'attore Penn Badgley, che i più nostalgici ricorderanno tra i protagonisti di Gossip Girl, ha condiviso la notizia dell'arrivo di You, seconda stagione, via Twitter:

Pronti per un nuovo inizio.

Ready for a fresh start.



You S2 December 26. pic.twitter.com/gVT9lG6thn — Penn Badgley (@PennBadgley) November 11, 2019

Al termine della prima stagione abbiamo visto come Joe (Penn Badgley) abbia il cuore spezzato a causa della morte di Beck, ma... colpo di scena: sul finale arriva la sua ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), che eravamo tutti convinti fosse anch'ella morta.

La seconda stagione della serie TV si apre con la fuga di Joe dalla sua ex ragazza, Candace, decisa a dargli una esemplare lezione. Il nostro librario preferito da New York è così costretto ha trasferirsi a Los Angeles. Non sappiamo ancora se Candace raggiungerà Joe a Los Angeles per tormentarlo in qualche modo, ma il suo personaggio è stato promosso come regular per tutta la stagione e quindi siamo certi che interagirà ancora con il tormentato Joe.

Con il cuore ancora in tumulto a causa di ciò che ha vissuto (e ha fatto) Joe tutto si aspetterebbe tranne che innamorarsi nuovamente. E, invece, accade l'impensabile: nel suo cuore fa breccia una donna di nome Love (Victoria Pedretti).

Love è una donna molto diversa dalla Beck che abbiamo conosciuto a New York, nella prima stagione di You: vive a Los Angeles e lavora come responsabile di produzione in un negozio di alimentari di fascia alta, ma il suo sogno è diventare chef. Non è molto interessata ai social media, ai grandi marchi e alla vita mondana. Sta vivendo un lutto quando incontra Joe e "riesce a percepire che anche lui ha conosciuto perdite che cambiano per sempre la vita".

Di seguito il poster ufficiale di You (stagione 2):

Secondo quanto dichiarato da Sera Gamble, produttrice della serie TV, il personaggio di Love incarna il "meglio di Los Angeles", città che Joe odia. Queste le sue parole:

C'è una sensazione romantica molto particolare che deriva dall'essere a New York da giovane, specialmente senza molti soldi. Sei giovane, libero, stai lottando e stai cercando di trovare uno spirito affine a te. A Los Angeles c'è un'atmosfera completamente diversa. Vivo qui da quando avevo 16 anni e una delle cose più classiche che si possono vedere a Los Angeles è che sei circondato da ex newyorkesi che la odiano. Così, ci siamo riuniti nella stanza degli sceneggiatori per la seconda stagione dicendo 'Joe si trasferisce a Los Angeles e la odia completamente'. Parliamo di quanto sia divertente questa cosa.

Novità su personaggi e cast

Tra i nuovi attori che vedremo nella seconda stagione di You c'è anche Charlie Barnett, che di recente ha recitato al fianco di Natasha Lyonne in Russian Doll, nei panni di Gabe, miglior amico e confidente di Love. Gabe è un agopuntore di successo e un grande appassionato del mondo psichedelico che vive la vita di Los Angeles al massimo.

La bella Jenna Ortega, invece, interpreterà una giovane truffatrice di nome Ellie a cui piace recitare e apparire più vecchia dei suoi anni. È cresciuta nella grande città prendendosi da sempre cura di se stessa ed è disposta a tutto per guadagnare qualche soldo, compreso truffare il nostro Joe Goldberg.

Un altro personaggio degno di nota è quello di Carmela Zumbado che interpreta Delilah Alves, giornalista investigativa e vicina di casa di Joe. Delilah sospetterà che Joe nasconda qualcosa di losco, cosa che noi, effettivamente, sappiamo essere vera.

Non solo nuovi personaggi potrebbero in qualche modo tormentare e minare i segreti di Joe. Potrebbe essere il suo passato a tornare a fargli visita.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Solo perché Joe ha incastrato il dottor Nicky e si è trasferito a Los Angeles, ciò non vuol dire che gli omicidi di Beck e Peach (e non solo) non possano tornare a perseguitarlo. Sera Gamble ha, infatti, ricordato che la famiglia di Peach ha assunto un investigatore privato e probabilmente ci sono ancora delle prove che incastrano Joe a casa della ragazza:

Se pensiamo a ogni atto di violenza che commette nella prima stagione, tutto è potenzialmente qualcosa che potrebbe tornare e creargli problemi. E, inoltre, il dottor Nicky è in prigione e sta ardentemente lottando per la sua innocenza.

Il cast della seconda stagione di You, oltre agli attori citati, comprende anche: Ambyr Childers (Candace Stone), James Scully (Forty Quinn) e Chris D’Elia (Henderson).

Mondadori Il romanzo You che ha ispirato la serie TV

Altre differenze coi libri

La prima stagione di You ha deviato dal libro omonimo di Caroline Kepnes (che ha ispirato la serie) in diversi modi, in particolare mantenendo in vita Candace.

La seconda stagione sarà in parte aderente al secondo libro della Kepnes, Hidden Bodies. In parte, invece, ci saranno delle novità. Sera Gamble ha infatti aggiunto:

Nel secondo libro ci sono molte storie fantastiche che abbiamo ripreso, ma a modo nostro. Anche se alcuni dei cambiamenti che abbiamo apportato nella prima stagione in quel momento sembravano piccoli, sono stati fondamentali. Ogni piccolo cambiamento che facciamo a un personaggio è una farfalla che sbatte le ali e provoca un uragano nella seconda stagione.

Siete pronti a lasciarvi incantare (di nuovo) dal bel faccino di Joe? Se la risposta è sì, non resta che attendere i 10 nuovi episodi.

Via: E!news