Cinema

di Simona Vitale - 13/11/2019 12:29 | aggiornato 13/11/2019 12:34

Ecco il trailer di A beatiful day in the neighborhood, il biopic dedicato al leggendario presentatore della TV per ragazzi Fred Rogers e interpretato da uno straordinario Tom Hanks.

0 condivisioni

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer internazionale di A beautiful day in the neighborhood, pellicola del 2019 diretta da Marielle Heller e interpretata da uno straordinario Tom Hanks.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2019, il film è precisamente un biopic dedicato a Fred Rogers, storico presentatore della TV per ragazzi negli USA, scomparso nel 2003. Come svela la trama ufficiale, la pellicola verterà principalmente sull'amicizia nata tra Fred Rogers, autore e presentatore della fortunata trasmissione televisiva Mister Rogers’ Neighborhood, e il cinico e pluri-premiato giornalista Tom Junod (Matthew Rhys) della rivista Esquire, a cui è stato affidato il compito di intervistarlo. Il giornalista accetta controvoglia il lavoro, ma nella pellicola vedremo come Junod riuscirà a farsi conquistare dalla visione del mondo di Rogers, così diametralmente opposta alla sua.

Oltre a Tom Hanks e Matthe Rhys, nel cast di A beautiful day in the neighborhood incontreremo anche Chris Cooper, nel ruolo del padre di Junod, ed Enrico Colantoni, nei panni del presidente e CEO della Fred Rogers Company. C'è da dire che la sceneggiatura del film, scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, sin dal 2013 è stata inserita nella lista delle migliori sceneggiature che ancora non avevano ricevuto un adattamento cinematografico. Le cose, per fortuna, sono evidentemente cambiate.

La sua elegante presenza, la sua gentilezza costante e il suo approccio innovativo alla televisione per bambini hanno cementato Fred Rogers come una vera e propria icona per ragazzi, amatissimo ancora oggi, 16 anni dopo la sua morte.

E per Tom Hanks, in fondo, non è stato così difficile calarsi in quel ruolo. Anche se il trailer, infatti, dimostra che Hanks abbia "canalizzato" Rogers in maniera quasi perfetta, questo non è il risultato di ore e ore trascorse in sala trucco. Secondo la regista Marielle Heller, l'intero processo per dare vita a Mister Rogers è stato un esercizio di fare "meno è di più".

HD Getty Images Il presentatore Fred Rogers

La regista ha sottolineato come l'unica cosa di cui Hanks avesse bisogno per portare Hanks sul grande schermo fossero un paio di sopracciglia distinte che corrispondessero a quelle del presentatore e una parrucca molto semplice. Queste le sue parole:

Queste due cose lo trasformeranno in Fred. Abbiamo solo voluto catturare la verità dietro i suoi occhi e tutto ciò che sembra reale e vulnerabile.

A ben vedere, Tom Hanks e la regista sembrano essere riusciti nel loro intento.

La pellicola arriverà nei cinema statunitensi il 22 novembre 2019.

Via: SlashFilm