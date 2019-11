Addison tornerà in Grey's Anatomy? Secondo una teoria, sì

TV News Grey's Anatomy

di Verdiana Paolucci - 13/11/2019 15:46 | aggiornato 13/11/2019 15:50

Avanzano le ipotesi di un ritorno di Kate Walsh in Grey's Anatomy, ma quante speranze ci sono di rivedere la dottoressa Montgomery?

Quando uno show è in onda da così tanto tempo come Grey's Anatomy, non tutti i personaggi principali restano fino alla fine. È comprensibile perciò che i fan vogliano rivedere alcuni attori tornare nel cast, almeno in qualità di guest star.

Alcuni utenti online sono convinti che Addison Montgomery potrebbe far capolino tra i corridoi dell'ospedale più famoso della televisione. Se non quest'anno, almeno in futuro. Interpretata da Kate Walsh, la dottoressa è stata una presenza fissa in Grey's Anatomy durante le prime tre stagioni, ed è facile intuire il motivo: Addison è la moglie di Derek. Appare nell'ultimo episodio della prima stagione, dichiarando di sapere tutto sulla relazione extra coniugale di suo marito con Meredith - e per lei è un grandissimo shock.

Il personaggio della Walsh è diventato così popolare tra i fan tanto da guadagnarsi uno spin-off tutto suo, Private Practice. Come sta accadendo con Station 19, questo stretto legame con la serie madre ha permesso che Addison potesse tornare, di tanto in tanto, ad animare Grey's Anatomy. Tra i personaggi di Private Practive c'era anche Amelia Shepherd, ed ecco il perché diversi fan pensano che Kate Walsh sarebbe vicina a varcare di nuovo il Seattle Grey Sloan, e hanno anche elaborato una teoria al riguardo.

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy si è aperta con una notizia sorprendente: Amelia è incinta del figlio di Link, e nulla toglie la possibilità di rivedere Addison, magari per aiutarla con la gravidanza.

I DID NOT WATCH 6 SEASONS OF PRIVATE PRACTICE & 16 SEASONS OF GREY’S FOR THEM TO NOT BRING BACK ADDISON MONTGOMERY FOR AMELIA & HER BABY🤞🏻#GreysAnatomy pic.twitter.com/52vV9sFoP8 — Mia Francini (@miajoycette) October 18, 2019

Ad alimentare le speranze dei fan ci ha pensato Krista Vernoff. Ad agosto la showrunner aveva affermato di voler riportare un volto familiare in Grey's Anatomy, senza specificare il nome dell'attore o dell'attrice che aveva contattato:

Sto cercando di far tornare qualcuno. Spero che possa comparire quest'anno, ma è un grande 'forse'. Ci sto provando.

Per aggiungere altra carne sul fuoco, la Walsh ha dichiarato che sarebbe interessata a tornare nello show. Naturalmente, qualora si presentasse l'opportunità.

Se il momento e la storyline è quella giusta, sì. Ho sempre considerato Shondaland la mia casa, e in particolare Grey's Anatomy. È stata una parte importante della mia vita. Amo tutti coloro che sono nello show. Quindi, assolutamente ritornerei se avesse senso per tutte le persone coinvolte.

Here’s just a thought...Amelia being pregnant is bringing up so many Private Practice feels. WHAT IF ADDISON COMES BACK this season to help Amelia out with the pregnancy/birth 😭😭❤️❤️❤️ pic.twitter.com/K4FFq6Q9WI — Grey’s Anatomy 💉 (@The_GreyMethod) October 6, 2019

Quando le hanno chiesto se sapesse qualcosa riguardo le dichiarazioni della Vernoff, l'attrice si è mantenuta sul vago:

Non posso dire nulla. Non potrei. È Shondaland, è un affare serio. Ho giurato segretezza.

La sua risposta parla da sé, e al momento non resta che aspettare e sperare di rivedere Addison Montgomery pronta a indossare di nuovo il camice.