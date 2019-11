Ciro Di Marzio torna in vita nel primo trailer de l'Immortale

Ora, con il trailer del lungometraggio finalmente online, arriva un altro sconvolgente colpo di scena: nelle prime immagini del video (che trovate poco più in alto) si vede il personaggio di Ciro che respira ancora, su quella che sembra essere una barella, con la camicia sporca di sangue aperta sul petto e con indosso la stessa giacca di pelle marrone che aveva al momento in cui Genny gli sparò sulla barca.

Così è stato: a settembre 2018 Sky e Cattleya hanno confermato che Marco D'Amore sarebbe tornato a interpretare proprio Ciro Di Marzio - non in Gomorra (di cui è diventato regista di alcuni episodi) - bensì in un film spin-off incentrato proprio sulla figura de l'Immortale.

Nell'episodio finale di stagione Genny Savastano (Salvatore Esposito), con un colpo di pistola sparato a bruciapelo, decide infatti di uccidere il suo amico fraterno Ciro. A conti fatti si tratta di un "sacrificio" scelto dallo stesso "Immortale" (così veniva chiamato dopo essersi salvato da bambino dal crollo di un palazzo) per sancire l'ascesa al potere di Genny, divenuto ormai "uomo" e pronto a prendere in mano le redini della criminalità organizzata.

