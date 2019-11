CinemaCelebrity

13/11/2019

Nella faida tra Johnny Depp e Amber Heard entra un nuovo protagonista. I fan della star di Pirati dei Caraibi hanno lanciato una petizione per estromettere l'attrice da Aquaman 2.

La faida tra Johnny Depp e Amber Heard non conosce fine. I due ex coniugi continuano a darsi battaglia e a lanciarsi accuse. Ma adesso nella "guerra" è entrata una terza parte. E non si tratta di Elon Musk o James Franco, che secondo gli avvocati dell'attore sarebbero testimoni chiave per dimostrare che il loro assistito non ha mai usato violenza contro la ex moglie e che la star del DC Extended Universe (DCEU) si è presentata in tribunale con dei lividi finti. A portare lo scontro a un nuovo livello sono stati i fan di Johnny Depp.

Come scrive ComicBook, i sostenitori dell'interprete feticcio di Tim Burton hanno lanciato su Change.org una petizione per estromettere Amber Heard da Aquaman 2. La richiesta è stata indirizzata al vice presidente senior del dipartimento Publicity & Communications di Warner Bros., Courtney Simmons, e a Paul McGuire, della Corporate Communicatons di DC Entertainment. E nel testo di accompagnamento, i promotori sembrano non avere dubbi sulla "colpevolezza" dell'interprete della principessa Mera.

La petizione cita la causa per diffamazione da 50 milioni di dollari intentata da Johnny contro la ex moglie, in cui l'attore dichiara che è stata Amber e non lui ad avere comportamenti violenti.

I fan sostengono le accuse secondo cui l'attrice avrebbe preso a pugni in faccia l'ex marito e gli avrebbe quasi amputato un dito colpendolo con una bottiglia. Inoltre, ricordano che nel 2009 la star del DCEU è stata arrestata per presunti abusi domestici contro la ex compagna, Tasya Van Ree. Un fatto che dimostrerebbe uno "schema ripetuto di violenze". D'altra parte, come osserva ComicBook, la supposta vittima ha sempre difeso Amber, affermando che la situazione era stata "male interpretata e troppo sensazionalizzata".

In ogni caso, la petizione prosegue osservando che l'attrice "ha intentato una crociata per rovinare Depp a Hollywood" e si conclude con l'appello a rimuoverla dal DCEU:

Dal momento che è noto e comprovato che Amber Heard è responsabile di episodi di violenza domestica, Warner Bros. e DC Entertainement dovrebbero estrometterla da Aquaman 2. Non devono ignorare la sofferenza delle vittime di Heard e non devono fare apparire glamour un soggetto con un comportamento abusante. Gli uomini sono vittime di violenza domestica proprio come le donne. Questo fatto deve essere riconosciuto e devono essere prese misure per impedire che una persona violenta sia oggetto di celebrazione nel mondo dello spettacolo.

Al momento della scrittura di questo articolo, le firme raccolte sono più 37mila su un obiettivo di 50mila e il contatore gira senza sosta. Ma anche se una buona fetta dell'opinione pubblica ha già emesso un verdetto, vale la pena ricordare che la intricata e triste vicenda che vede protagonisti Johnny Depp e Amber Heard è ben lontana da essere arrivata a un punto.

HD Getty Images I giorni felici insieme per Amber Heard e Johnny Depp sono un ricordo lontano...

Al di là dell'aspetto privato (doloroso e desolante), gli ex coniugi non si sono risparmiati colpi bassi sul versante professionale. Se da un lato l'attore sostiene che le accuse di violenza da parte di Amber Heard gli hanno fatto perdere il ruolo di Jack Sparrow, dall'altro l'attrice ha affermato che la querelle con l'ex marito le è costata "minacce e offerte di lavoro". ComicBook entra nello specifico e scrive che Johnny Depp avrebbe fatto "pressioni personali" sull'ex presidente di Warner Bros., Kevin Tsujihara, per fare licenziare l'ex moglie da Aquaman.

Insomma, al momento stabilire con certezza quale sia la verità sembra molto, molto difficile. E chissà se sarà mai possibile.