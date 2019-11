TV NewsCuriosità Friends

Mentre si festeggia in tutto il mondo il 25esimo anniversario di Friends, il sito americano The Hollywood Reporter riporta che le sei star principali e i creatori della commedia targata NBC della Warner Bros. TV sono in trattative per riunirsi sul nuovo servizio streaming americano HBO Max.

I colloqui sarebbero attualmente in corso per una riunione speciale senza copione (improvvisata) con gli attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, così come i creatori di serie David Crane e Marta Kauffman.

Le fonti dicono anche che un accordo è ben lontano dall'essere siglato e che i rapporti con il cast e i creatori dello show devono essere ancora messi a punto. Quando e se gli accordi saranno completati, la sfida sarà quella di riuscire a trovare una data che non intralci i programmi lavorativi di tutti. Naturalmente, non essendoci ancora nulla di definito, la reunion potrebbe essere annullata o rimandata a data da destinarsi.

L'idea di una reunion arriverebbe direttamente dal presidente di WarnerMedia Bob Greenblatt, le fonti dicono che è stato lui la forza trainante che ha spinto per mettere in moto l'evento, che potrebbe essere considerato il fiore all'occhiello del debutto di HBO Max.

The Hollywood Report scrive anche che il cast sarebbe ben disposto a essere presente. A indicare il fatto che gli attori di Friends sono rimasti in buoni rapporti lo dimostra il fatto che gli "amici" si sono riuniti per un party privato, che Jennifer Aniston ha mostrato al mondo con il suo primo post su Instagram.

Per il pubblico americano, Friends lascerà alla fine del 2019 la piattaforma di streaming Netflix, per approdare su HBO Max di WarnerMedia. Quest'ultima, secondo fonti, pur di avere una delle sit-com più amate di sempre nella sua programmazione, avrebbe pagato una cifra intorno agli 85 milioni di dollari all'anno per cinque anni (425 milioni di dollari in totale) per recuperare i diritti di streaming.

Per chi non lo sapesse, Friends è composta da 10 stagioni e un totale di 236 episodi, andati in onda negli Stati Uniti sul canale NBC tra il 1994 e il 2004.

