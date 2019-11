TV News Grey's Anatomy

di Verdiana Paolucci - 13/11/2019 09:47 | aggiornato 13/11/2019 09:52

Ellen Pompeo ed Eric Dane interagiscono sui social, e i commenti fanno impazzire i fan di Grey's Anatomy.

Scaldate i motori, il Dottor Bollore è tornato in pista!

Eric Dane è stato per anni un volto principale di Grey's Anatomy, interpretando il chirurgo plastico Mark Sloan. Il suo personaggio ha acquisito una tale popolarità che ancora oggi facciamo fatica a dimenticarlo - e come potremmo, ricordando quella scena in cui uscì a torso nudo dalla doccia con un solo asciugamano che vagamente lo copriva.

Di recente l'attore ha pubblicato un'aitante immagine su Twitter che non solo ha conquistato le sue fan, ma anche una delle sue ex co-star: Ellen Pompeo. L'interprete di Meredith Grey ha risposto con un commento ironico, seguito da un paio di emoji: "Come butta, bello?"

I fan hanno adorato questo scambio di battute, e su Twitter hanno scatenato la loro immaginazione. Un utente ha dichiarato di voler rivedere in scena Meredith e Mark, altri hanno risposto pubblicando alcuni video delle loro interazioni nel corso della serie.

Eric Dane ha debutto in Grey's Anatomy nel corso della seconda stagione e l'anno successivo è entrato a far parte del cast fisso. Fin da subito il suo personaggio ha cercato di flirtare con la protagonista, attirando l'attenzione anche di infermiere e dottoresse dell'ospedale - un vero playboy, cos'altro aggiungere? Da lì è nato il soprannome McSteamy, ovvero Dottor Bollore.

THE FRIENDSHIP WE DIDNT KNOW WE NEEDED BACK — jade (@merxpompeo) November 7, 2019

Nel 2012, Dane ha annunciato l'addio alla serie dopo sei stagioni. All'epoca del suo addio, dichiarò a TV Line:

Sono estremamente grato a Grey‘s Anatomy, alla ABC e Shondaland per avermi dato l'esperienza e i ricordi nel corso di questa corsa. È stato meraviglioso lavorare e imparare da una forza creativa come Shonda Rhimes.

In tutta risposta, l'allora showrunner della serie commentò così l'addio di Dane:

Dopo molta considerazioni e dopo molte conversazioni, io e lui abbiamo deciso che era il momento giusto per concludere la sua storia. Qui a Grey's Anatomy siamo una grande famiglia con una lunga storia, ed Eric sarà sempre una parte importante.

Mark Sloan era tra i personaggi coinvolti nel terribile incidente aereo che nel finale dell'ottava stagione è costato la vita a Lexie, sorellina di Meredith. All'inizio della stagione 9, il suo personaggio è poi deceduto, in seguito alle gravi ferite riportate nello schianto.

Non vi piacerebbe rivedere il Dottor Bollore in qualche flashback?

Grey’s Anatomy 16 va in onda ogni lunedì sera su FoxLife, canale 114 di SKY.