Homeland, il teaser trailer dell'ultima stagione

TV News Homeland

di Giuseppe Benincasa - 13/11/2019 16:13 | aggiornato 13/11/2019 16:18

Nella tana del leone per l'ultima volta!

L'emittente televisiva americana Showtime ha pubblicato il primo teaser trailer della stagione finale della serie TV drammatica Homeland - Caccia alla spia con protagonista l'attrice Claire Danes, già vincitrice del Golden Globe e del premio Emmy.

Il teaser trailer che potete vedere in testata a questo articolo ha una durata di 49 secondi ma comunica già in modo deciso il tono che avrà l'ultima stagione del serial. Una serie che si continua a contraddistinguere per la sua forte intensità, per i suoi protagonisti molto ben caratterizzati e profondi. Lo show narra di Carrie Mathison (Claire Danes), un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare.

L'ultima stagione di Homeland narra di Carrie Mathison che si sta riprendendo da mesi di brutale confinamento in un gulag russo. Il suo corpo sta guarendo, ma la sua memoria rimane fratturata. Ciò rappresenta un problema per Saul (Mandy Patinkin), ora consigliere della sicurezza nazionale per il neo-ascendente presidente Warner (interpretato dal vincitore del Golden Globe Beau Bridges).

La priorità assoluta della giovane amministrazione della Warner è la fine della "guerra eterna" in Afghanistan e Saul è stato inviato a impegnare i Talebani in negoziati di pace. Ma Kabul brulica di signori della guerra e mercenari, fanatici e spie e Saul ha bisogno delle relazioni e delle competenze che solo la sua protetta può fornire. Contro il parere medico, Saul chiede a Carrie di camminare con lui nella tana del leone - un'ultima volta.

La nuova stagione vedrà anche protagonista Hugh Dancy, candidato agli Emmy (Hannibal, The Path, Late Night).

Prodotto da Fox 21 Television Studios per Showtime, Homeland è stato sviluppato per la televisione americana da Alex Gansa e Howard Gordon ed è basato sulla serie originale israeliana Prisoners of War di Gideon Raff. Insieme a Gansa e Gordon, i produttori esecutivi della settima stagione sono Chip Johannessen, Lesli Linka Glatter, Patrick Harbinson, Claire Danes, Michael Klick, Ron Nyswaner, Gideon Raff, Avi Nir e Ran Telem.

L'ultima stagione di Homeland arriverà prossimamente in prima visione assoluta su FOX