di Massimiliano Rincione - 13/11/2019 14:30 | aggiornato 13/11/2019 14:34

La possibile avversaria di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali potrebbe incarnare l'ennesima previsione dei Simpson: tante le analogie con Lisa!

Da Lisa Simpson a Lisa Warren. Donald Trump potrebbe ben presto rischiare la carica di presidente degli Stati Uniti, con le elezioni del 3 novembre del 2020 che segneranno uno spartiacque importantissimo per il futuro della nazione a stelle e strisce. Da un lato, infatti, i sostenitori dell'attuale leader USA continuano a difendere il suo operato, ma dall'altro continua a farsi spazio la figura di questa senatrice del Massachusetts, democratica e di origini nativo-americane. Il suo probabile avversario alla corsa alla Casa Bianca la definisce la brutta versione di Pocahontas, in maniera decisamente poco elegante considerato come si tratti di una 70enne che si è sempre battuta per la difesa dei consumatori da editorialista del Wall Street Journal. Insomma, uno scontro all'ultimo proclamo che non può non ricordarci un determinato episodio dei Simpson.

Stiamo parlando, ovviamente, di Bart al Futuro, episodio n.17 dell'11esima stagione della sitcom animata più amata al mondo. Anche lì, una Lisa si è trovata a fare i conti con la presidenza Trump, e a susseguirla nel caso specifico. Ora, potevamo noi che siamo dei fanatici della famiglia più gialla d'America non accorgerci di tutta una serie di similitudini, a partire dalle idee comuni delle due per arrivare fino ad alcuni outfit molto simili? Che domande, ovviamente no!

Bart al Futuro e le similitudini con la realtà

Partendo dalla questione legata al nome, facilmente accorciabile - passateci il termine - con Lisa, a destar più di qualche alert sono proprio tutta una serie di similitudini e coincidenze dettate anche dalle idee liberali e democratiche spesso manifestate dalla secondogenita di casa Simpson nel corso della serie. Il tutto assume contorni assurdi, poi, se pensiamo al fatto che Bart al Futuro è andato in onda più di 19 anni fa negli USA, e un paio di mesi dopo in Italia.

Ovviamente, tutte le previsioni dei Simpson sono soltanto frutto del caso, ma ha un non so che di mistico come ogni volta, in ogni fatto di cronaca o di attualità che li veda indirettamente protagonisti con qualche scena in un certo qual modo premonitrice, vi siano tutta una serie di dettagli tanto coincidenti. Ad esempio, Lisa in Bart al Futuro veste una giacca viola durante una conferenza stampa, stesse tonalità indossate dalla Warren nel corso di un intervento pubblico. Una cosa di poco conto, magari, ma che fa il palio con uno dei possibili diminutivi della senatrice Elizabeth e con le sue ideologie politiche.

E pensare che, senza quell'incursione nel casinò indiano da parte di Homer e Bart, nessuno avrebbe avuto modo di scoprire quale destino avrebbe visto protagonista la nostra Lisa e, di riflesso, suo fratello alle prese con una inconcludente carriera da musicista e da coinquilino di Ralf Winchester. Ecco, magari Elizabeth Warren non avrà un fratello del genere - considerato come tutti i suoi fratelli siano dei veterani di guerra -, ma tanto basta per strapparci un sorriso e farci gridare all'ennesima previsione quasi azzeccata dai Simpson. Perché solo quasi? Ma è chiaro, per coincidere del tutto bisognerà che la candidata democratica vinca le elezioni come la sua alter-ego animata Lisa!