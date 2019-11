Cinema

di Giacinta Carnevale - 13/11/2019 10:35 | aggiornato 13/11/2019 10:40

L'adattamento live-action de La Sirenetta diretto da Rob Marshall ha finalmente trovato il suo principe Eric: scopriamo chi è il giovane attore britannico Jonah Hauer-King.

1 condivisione

Jonah Hauer-King farà presto parte del mondo de La Sirenetta. L'attore britannico è stato infatti scelto per vestire i panni del principe Eric nella rivisitazione in chiave live-action basata sul classico d'animazione Disney

Inizialmente per il ruolo del co-protagonista maschile la casa di Topolino aveva avviato i colloqui con Harry Styles, ma l'ex membro dei One Direction alla fine ha deciso di rifiutare la parte. Nei giorni scorsi Hauer-King ha dovuto sostenere due test a Londra con il regista del film prima di riuscire ad ottenere il ruolo del principe.

Il cast dell'adattamento live-action comprende già Halle Bailey, nei panni della principessa Ariel, Melissa McCarthy, in quelli della malvagia strega del mare Ursula, Awkwafina, nel ruolo del gabbiano Scuttle, e Jacob Tremblay, in quello del fidato Flounders. Il premio Oscar Javier Bardem dovrebbe interpretare invece il Re Tritone e Daveed Diggs il granchio consigliere Sebastian.

La trama seguirà quella del classico d'animazione e racconterà le vicende della principessa Ariel che vive nell'oceano ma è incuriosita dal mondo in superficie. Durante una tempesta, salva l’affascinante principe Eric e si innamora di lui. Decide così di seguirlo sulla terraferma ma per farlo stringe un patto con la perfida Ursula che la priva della sua splendida voce.

Il remake de La Sirenetta sarà diretto da Rob Marshall e scritto da David Magee, mentre la colonna sonora sarà firmata dal compositore Alan Menkel con Lin-Manuel Miranda e includerà sia gli iconici brani del film animato originale che canzoni inedite. Tra i produttori figurano il regista, Miranda, Marc Platt e John DeLuca.

Chi è Jonah Hauer-King?

Getty Images

Il giovane attore britannico Jonah Hauer-King ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione solo recentemente. Il suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio è stato quello in The Last Photograph, film diretto da Danny Houston nel 2017.

Nello stesso anno ha poi interpretato Laurie nella miniserie televisiva Piccole Donne (Little Women) prodotta da BBC e Paul Wilcox nella serie in quattro puntate tratta dal romanzo Casa Howard. Successivamente ha partecipato ad altre pellicole tra cui Postcards from London, Old Boys, Ashes in the Snow e The Song of Names.

Nel 2019 invece lo abbiamo visto protagonista dell'emozionante pellicola Un viaggio a quattro zampe, distribuita in Italia da Sony Pictures lo scorso 14 marzo.

E voi cosa ne pensate di questa scelta? Vi piace Jonah Hauer-King come principe Eric?

Via: Variety