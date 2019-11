TV News

di Pasquale Oliva - 13/11/2019 08:59 | aggiornato 13/11/2019 09:03

Tra le annunciate produzioni Marvel Studios in esclusiva per Disney+ spicca l'unica d'animazione, ovvero 'What If...?'. Le prime immagini diffuse da Disney mostrano come la serie rivoluzionerà l'universo Marvel che conosciamo.

Nel giorno dell'esordio di Disney+ negli Stati Uniti d'America (per l'Italia c'è ancora da attendere) ad attirare l'attenzione paradossalmente non sono i contenuti disponibili sulla piattaforma, ma quelli che lo saranno in futuro. In particolare le produzioni Marvel Studios, che firmerà - oltre a Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier e Loki per citarne alcune - anche la serie d'animazione 'What If...?' basata sull'omonima saga a fumetti della Casa delle Idee.

Dopo aver aver mostrato i concept art delle serie live-action su Kate Bishop e Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier, lo speciale Expanding the Universe ha regalato ai fan qualche assaggio di What If...? sotto forma di brevissime sequenze d'azione. Seguendo la linea degli albi a fumetti, anche l'inedita serie mescola le carte in tavola assegnando agli iconici personaggi Marvel degli alter ego diversi dal solito.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ WHAT IF...?, the first animated series in the MCU, with Jeffrey Wright as the voice of The Watcher, and many actors from across the MCU reprising their roles as voice talent. Streaming exclusively on Disney+, Summer 2021. pic.twitter.com/6aPhlQvMR9 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

E se... ?

Immaginate universi dove sotto il casco di Star-Lord si nasconde il volto di T'Challa (Black Panther), dove al posto di Captain America troviamo Captain Carter (Agente Peggy Carter), e dove The Winter Solider affronta un insolito Captain America in versione zombie.

Volete un'anteprima di ciò che 'What If...?' offrirà? Date uno sguardo alle brevi clip inserite nello speciale Expanding the Universe disponibile in esclusiva su Disney+ e dedicato al futuro del MCU sul piccolo schermo.

Here's the first footage from the animated WHAT IF...? series showing Captain Carter in action!



(via @LordBalvin) pic.twitter.com/Qqm8f9MYkB — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

T'Challa is Star-Lord in this new snippet of footage from @MarvelStudios WHAT IF...? animated series!



(via @LordBalvin) pic.twitter.com/za4LkV6UiG — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

A new snippet of footage from the animated WHAT IF...? series features a pre-serum Steve Rogers in an Iron Man suit along with Captain Carter!



(via @LordBalvin) pic.twitter.com/q71OWXLCgu — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

The Winter Soldier takes on Zombie Captain America in this new snippet of footage from @MarvelStudios' WHAT IF...? animated series!



(via @LordBalvin) pic.twitter.com/tB5n4me33I — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

Peggy Carter dons the Union Jack colours as Captain Carter in this newly-released concept art from the WHAT IF...? animated series! https://t.co/qlygI6wGKU pic.twitter.com/W3ATYaSZh0 — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

Here's a new look at T'Challa as Star-Lord in the alternate-timeline animated WHAT IF...? series! https://t.co/qlygI6wGKU pic.twitter.com/eje1JXWNC1 — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

Ah, e c'è anche Uatu, meglio noto come L'Osservatore!

The Watcher is revealed in this new snippet of footage from @MarvelStudios' WHAT IF...? animated series!



(via @LordBalvin) pic.twitter.com/11OXTu1Nx6 — MCU Direct (@MCU_Direct) November 12, 2019

Nonostante 'What If...?' sia estranea ai canoni del Marvel Cinematic Universe, la serie potrà contare su volti e voci delle star che hanno contribuito al successo dell'universo cinematografico concepito da Kevin Feige, come Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Chadwick Boseman (Pantera Nera).

La prima serie d'animazione prodotta dai Marvel Studios arriverà su Disney+ nell'estate del 2021, e - salvo sorprese - in contemporanea con gli USA anche in Italia. Il servizio streaming in abbonamento di The Walt Disney Company aprirà le sue porte agli utenti dello stivale il 31 marzo 2020, nell'attesa potete iscriversi alla mailing list direttamente dalla sito italiano di Disney+.

Anche voi non vedete l'ora che arrivi Disney+ in Italia?