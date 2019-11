Star Wars, Kevin Feige parla del suo progetto

Cinema

13/11/2019

L'architetto del Marvel Cinematic Universe si mette all'opera nella Galassia lontana lontana di Star Wars!

Sembra che il film di Kevin Feige ambientato nella vasta Galassia di Star Wars stia iniziando a prendere forma. Due mesi dopo la notizia che il capo creativo Marvel stava sviluppando un nuovo film di Guerre Stellari, Feige stesso ha parlato di alcuni dettagli su ciò che i fan potranno aspettarsi.

In un'intervista con il podcast di Awards Chatter per The Hollywood Reporter, Feige ha parlato delle sue idee per il suo film fantascientifico, che appena il mese scorso aveva presentato alla presidentessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy, al capo Disney Bob Iger e ai co-presidenti dello studio Alan Horn e Alan Bergman:

Amo quel mondo e amo l'idea di esplorare nuovi personaggi e nuovi luoghi in quell'universo. Ma questo è tutto quello che si può dire per ora.

Feige non ha fornito ulteriori dettagli sui suoi piani per il film, né ha confermato il modo in cui sarebbe coinvolto nel progetto. Ma dalla vaga descrizione di Feige, si può pensare che il nuovo lungometraggio sarà separato dalla nuova trilogia sugli Skywalker iniziata e conclusa da J. J. Abrams. Inoltre, sembra che il film di Feige sarà separato anche dai progetti di Rian Johnson, infatti i loro due nomi non sono stati mai accostati tra loro.

Quindi, è ipotizzabile che nel film di Feige non ci saranno personaggi e luoghi conosciuti e si potrebbe trattare di un nuovo inizio per una nuova saga.

Per quanto riguarda la data di uscita nelle sale, è probabile che questo nuovo misterioso progetto si trovi ad almeno qualche anno dalla sua effettiva uscita nei cinema. Infatti, Kennedy ha annunciato l'intenzione da parte di Lucasfilm di prendere una pausa di due o tre anni prima che un altro film di Guerre Stellari possa uscire in sala dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ma Feige non teme che il pubblico si senta "affaticato" quando il suo film gira.

Sul nuovo film in uscita nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre, Feige ha detto:

[Alla Lucasfilm] Hanno fatto circa cinque film in circa cinque anni e sono stati fatti oltre cinque miliardi di dollari, quindi penso che se la stiano cavando bene con Star Wars. E L'Ascesa di Skywalker mi sembra incredibile.

In una dichiarazione al sito americano The Hollywood Reporter, il co-presidente e direttore creativo di The Walt Disney Studios, Alan Horn, ha dichiarato che la società è entusiasta dei progetti su cui stanno lavorando alla Lucasfilm, non solo per quanto riguarda Star Wars ma anche per quanto riguarda Indiana Jones.

Sul coinvolgimento di Kevin Feige ha espresso parole lodevoli:

Con la chiusura della Skywalker Saga, Kathy [Kennedy] si sta dirigendo verso una nuova era nella narrazione di Star Wars, e conoscendo l'irriducibile passione di Kevin [per Guerre Stellari], aveva senso che questi due straordinari produttori lavorassero insieme a un film di Star Wars.

La grande Galassia di Star Wars ha ancora tante storie da raccontare, chissà quali pianeti e quali personaggi nasceranno sotto la guida esperta di Kevin Feige.