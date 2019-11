Cinema

di Simone Alvaro Segatori - 13/11/2019 06:41

L'ordine cronologico esatto per scoprire tutta la saga cinematografica di Terminator (e la serie TV) senza perdersi nei meandri del tempo.

E così siete giunti qui per sapere l'esatto ordine cronologico con cui guardare tutti i film di Terminator, magari incastrandoci anche la serie TV Terminator: The Sarah Connor Chronicles? Beh, ve lo dico senza troppi giri di parole: non esiste una timeline precisa per guardare il franchise di Terminator, ma piuttosto delle linee temporali consigliate in cui rimangono i punti chiave della saga ma cambiano alcuni eventi.

Premessa: il futuro è il mio passato

Nel 1984 James Cameron dà vita al primo film di Terminator, cambiando il cinema e la fantascienza stessa. Un film talmente potente che non si è imposto solo nel mondo cinematografico ma anche nel nostro immaginario collettivo, grazie a frasi iconiche, viaggi nel tempo, Skynet e, naturalmente, il Terminator T-800. Ad interpretare questo scheletrico robot è Arnold Schwarzenegger, che con questo film è diventato una vera e propria icona del cinema oltre che della saga.

Secondo Cameron, la storia di Terminator doveva terminare (perdonate il gioco di parole) con il secondo film, sempre diretto da lui. Le pellicole raggiunsero però un successo tale da portare le major a spingere per la creazione di altri capitoli quali: Terminator 3 e Terminator Salvation (due seguiti senza la regia di Cameron), Terminator Genisys (un reboot davvero molto particolare) e Terminator Destino Oscuro (con Cameron che torna come produttore). Per non parlare poi della serie TV dedicata a Sarah Connor, di fumetti, videogiochi e merchandising di ogni genere.

Come fare quindi per orientarsi in questo caos di viaggi nel tempo, cambi di regia, scelte produttive, revisioni della saga, dei personaggi e della linea temporale stessa? Di seguito vi propongo una serie di ordini in cui potete vedere la saga dei Terminator:

Linea cronologica Fondante

Tutti i film della saga, nel bene o nel male, condividono quelle che possono essere considerate come una sorta di origini, ovvero i primi due film diretti da James Cameron. Uno il seguito dell'altro, che gettano le solide basi su cui si fonda tutto il franchise della serie.

Dopo questi film ho inserito invece gli altri, che possono essere considerati come seguiti/versioni alternative (Linea A-B-C-S) di questi 2 episodi di base.

1 - 1 - Terminator 1 (1984)

Nel 1984, un Terminator arriva dal 2029 per uccidere Sarah Connor e impedirle così di dare alla luce John Connor, il futuro leader della resistenza umana al dominio delle macchine. Fortunatamente, la Resistenza ha rispedito indietro il suo miglior soldato, Kyle Reese, per proteggere Sarah.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Dopo una serie di eventi, Kyle si sacrifica per salvare Sarah e uccidere il Terminator T-800. Nel primo di molti paradossi della serie, si scopre però che Kyle è in realtà anche il padre di John Connor, dando così il via ad una sorta di profezia che si auto-avvera. Senza saperlo, anche le macchine hanno messo in moto una profezia auto-generante. Alcuni scienziati della Cyberdyne Systems Corporation, infatti, ritrovano dei pezzi del Terminator, dando inizio allo sviluppo della super intelligenza artificiale, leader delle macchine, conosciuta come Skynet.

2 - 2 - Terminator 2: Il giorno del giudizio (1991)

Nel 1995 John Connor ha 10 anni ma Skynet sta ancora cercando di ucciderlo e stavolta spedisce nel passato un T-1000, un Terminator molto più avanzato del precedente fatto di mercurio liquido e capace di prendere la forma di oggetti e persone. La Resistenza invece cattura e riprogramma un T-800 spedendolo indietro per proteggere il loro futuro leader.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Insieme a Sarah Connor il T-800 cerca di fermare il Giorno del Giudizio (giorno del dominio delle macchine fissato per il 29 agosto 1997). Per farlo decidono di uccidere Miles Dyson, l'uomo a capo della Cyberdyne Systems Corporation che sarà inavvertitamente responsabile dell'ascesa di Skynet. Miles però si unisce a loro per distruggere tutte le sue ricerche e alla fine, grazie al suo sacrificio e a quello del T-800, riescono a fermare il giorno del giudizio.

Linea cronologica A (il Cameronverse, se volete)

In un'intervista a Hollywood Reporter James Cameron parla di Destino Oscuro come di un seguito diretto dei primi due film "facciamo finta che gli altri film fossero un brutto sogno" o ambientati in "una sequenza temporale alternativa".

Detto questo, Terminator Destino Oscuro riprende la storia propria dove l'aveva lasciata Terminator 2 e crea una nuova timeline di cui gli altri film non fanno parte. Va considerato quindi come l'ultimo film di Terminator appartenente al "Cameronverse". Inoltre se il film, uscito il 31 ottobre 2019 in Italia, dovesse portare gli incassi sperati, Cameron ha già in mente altri due titoli del franchise.

3A - 3A - Terminator: Destino Oscuro (2019)

Skynet non esiste più. Sarah Connor è riuscita a fermare l'ascesa il Giorno del Giudizio, ma il mondo è davvero libero dalle macchine?

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nel 1998, un T-800 (uno dei tanti rimandati indietro nel tempo da Skynet poco prima della sua distruzione) riesce a uccidere John Connor, portando a termine degli "ordini da un futuro che non è mai avvenuto." Nonostante Skynet non sia mai nata, è nata però Legion, un'altra intelligenza artificiale ancora più pericolosa della prima. Questa manda indietro nel tempo un Terminator Rev.9 per uccidere Dani Ramos, quella che sarà nel futuro di Legion la nuova leader della Resistenza. Una sorta di situazione analoga ai precedenti film dove Sarah Connor e il Terminator T-800 decidono di aiutare Dani a combattere il Terminator.

Questo film ci porta alla fine della linea cronologica A.

Linea cronologica B (quella del salto nel futuro)

Columbia Tristar HD Columbia Tristar

Prima di Destino Oscuro però la saga di Terminator aveva già avuto dei seguiti ufficiali basati sull'avvicinamento del Giorno del Giudizio e quindi l'avvento del dominio della macchine. Questi film sono fortemente caratterizzati dall'avvicinarsi dell'universo post apocalittico del futuro dai cui provengono i Terminator e Salvation è interamente ambientato in questo futuro.

3B - 3B - Terminator 3: Le macchine ribelli (2003)

Riprendiamo da dopo la fine di Terminator 2 dove scopriamo che tutto quello che ha fatto Sarah è stato ritardare l'inevitabile. È il 2004 e John ha perso sua madre a causa di una brutta malattia. Skynet invia l'ennesimo Terminator, questa volta un modello TX proveniente dal 2032, per uccidere John e la sua futura moglie Kate Brewster.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Come sempre la Resistenza ha inviato un altro T-800 riprogrammato per proteggere John. Non potendo fermare l'attivazione di Skynet, Connor e Kate non possono si dirigono verso Crystal Peak dove sperano di trovare il nucleo del sistema di Skynet. Dopo il sacrificio da parte del T-800 per salvarli, scoprono però che Crystal Peak non contiene il nucleo di Skynet, ma è in realtà un rifugio nucleare. Nel mentre, Skynet innesca il Giorno del Giudizio bombardando il mondo con testate nucleari.

4B - 4B - Terminator Salvation (2009)

Siamo nel 2018, durante il dominio delle macchine, e sono passati diversi anni da Terminator 3, anni in cui John Connor è diventato il leader della Resistenza che era destinato ad essere. Insieme alla moglie Kate e a Marcus, un nuovo tipo di Terminator più umano, trovano un segnale per spegnere definitivamente Skynet.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Sfortunatamente si tratta di un nuovo stratagemma di Skynet per scoprire la posizione della resistenza e distruggerla. Dopo un intenso scontro riescono ad assestare un duro colpo a Skynet sconfiggendo anche il T-800 che gli aveva mandato contro (questo è l'unico film del franchise senza la presenza fisica di Schwarzenegger, ma solo con una sua versione ricreata al computer perché l'attore era impegnato come Governatore della California). Ferito gravemente John è in fin di vita ma Marcus si sacrifica donandogli il suo cuore.

Questo film ci porta alla fine della linea cronologica B.

Linea cronologica C (l'universo alternativo)

Un capitolo davvero particolare della saga che si pone sia come reboot dell opera di Cameron sia come un vero "what if" del primo film della saga. Agli avvenimenti della prima pellicola, infatti, se ne aggiungono altri volti a dare un seguito differente alla vicenda conosciuta e a cui dovevano seguire altri 2 capitoli. Nonostante il buon successo del film però si decise di non procedere ulteriormente lasciando questo film come un capitolo a sé stante.

1C - 1C - Terminator Genisys (2015)

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria rielaborazione della linea temporale di Terminator 1, pronti a confondervi ancora di più?

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Kyle, protagonista di T1, arriva nel 1984 ma si rende conto che tutto è diverso: un altro T-800 è stato rimandato alcuni anni indietro nel tempo prima di lui (quando? dove? da chi? misteri della tecnologia) preparando una Sarah Connor bambina (interpretata da Emilia Clarke) a quello che avrebbe dovuto affrontare. Skynet nel mentre si è evoluta nel sistema operativo Genisys che presto sarà online. Sarah, Kyle e e il T-800 progettano di distruggerlo, ma devono combattere contro un John Connor che ora è un T-3000 super avanzato. Il T-800 che ha cresciuto Sarah, come sempre, si sacrifica per salvare la situazione ma stavolta non muore e diventa una specie di T-1000 (come il Terminator del secondo film). La scena dopo i titoli di coda rivela invece che Genisys non è andata del tutto distrutta ma non sapremo mai come va a finire.

Questo film inizia e conclude la linea cronologica C.

Linea cronologica S (la serie TV)

Esiste anche una serie TV della saga basata sulle gesta di Sarah Connor qui intepretata da Lena Headey (curioso come la cattivissima Cersei del Trono di Spade si sia alternata a Emilia Clarke - Daenerys nel Trono di Spade - per interpretare Sarah Connor). La serie di sole 2 stagioni non ha grandi influenze sui film ma espande un po' la vita di Sarah Connor dopo i primi due terminator di Cameron.

3S - Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008-2009)

Siamo nel 1999 e Sarah Connor ha ritardato il Giorno del Giudizio che questa volta avverrà il 19 aprile 2011.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Insieme a un Terminator chiamato Cameron, Sarah e il figlio John viaggiano nel 2007 per combattere contro Skynet e provare a fermare nuovamente l'avvento delle macchine. Non ci riescono anzi viaggiano nel tempo complicando ancora di più la sequenza temporale della serie.

Linea cronologica per anno di ambientazione

Di seguito anche una linea cronologica per anno di ambientazione, ovvero che percorre il tempo in cui i film sono ambientati.

Seguendo questa linea temporale rimane escluso Terminator Genisys, come abbiamo visto, ambientato in una sorta di 1984 alternativo al primo film. E viene escluso anche Destino Oscuro (ambientato nel 2022) che cancella gli eventi di T3, Salvation e The Sarah Connor Chronicles, posizionandosi come unico futuro dei primi due film del franchise:

1 - Terminator 1 (ambientato nel 1984)

2 - Terminator 2: Il giorno del giudizio (ambientato nel 1995)

3B - Terminator 3: Le macchine ribelli (ambientato nel 2004)

3S - Terminator: The Sarah Connor Chronicles (ambientato nel 2007)

4B - Terminator Salvation (ambientato nel 2018)

Infine, se volete, c'è anche la linea cronologica che segue l'anno di uscita e che poi risulta identica a quella per ambientazione con l'aggiunta di Genisys e poi di Destino Oscuro in conclusione.

Come avete potuto vedere, districarsi nel grande universo di Terminator non è facile e nonostante la grande varietà di avvenimenti e linee temporali non sia del tutto chiara, c'è una cosa che non cambia mai: Skynet sta arrivando!