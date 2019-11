The Mandalorian: Pedro Pascal ha già svelato il nome del protagonista?!

Attenzione! Possibili spoiler!

Per ascoltare il nome del protagonista della serie TV dovete saltare al minuto 2:30 del video che apre questo articolo. Pascal dice chiaramente che il nome del mandaloriano è Den Jarin o Din Jarren (la grafia ufficiale non è ancora chiara). Quindi, se questo nome venisse confermato durante lo show, i fan che si aspettavano un ritorno in vita del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett resteranno delusi.

Pascal descrive il suo personaggio come un pistolero dall'aspetto cool, con qualche difetto, misterioso e solitario, che si rifà ai personaggi dei film western e a quelli di samurai. Inoltre, al minuto 2:58, dice di aver chiesto al Favreau quali film avrebbe dovuto vedere per prepararsi al ruolo. Lo showrunner e produttore di The Mandalorian gli ha detto di rifarsi alla cinematografia di Sergio Leone e Akira Kurosawa, citando la pellicola italiana Il buono, il brutto e il cattivo del 1966 e il film giapponese del 1961 La sfida del samurai.

Amo l'opportunità di renderlo umano e accessibile, il che è strano da dire perché è difficile arrivare a lui, dato che è coperto interamente da un'armatura. Ma l'idea è che ci si può relazionare: siamo tutti coperti da un'armatura e siamo anche terrorizzati dal toglierla, e questa è la cosa lo rende davvero un personaggio che noi tutti vorremmo seguire.

Qui sotto, nel post su Instagram di Pascal, potete vedere l'attore in compagnia di Jon Favreau:

The Mandalorian si svolge subito dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi e molto prima di quelli narrati in Star Wars: Il risveglio della Forza, prima che nascesse il Primo Ordine.

La prima stagione è composta da 8 episodi, scritti con la supervisione di Jon Favreau e il contributo di Dave Filoni.

La questione Boba Fett: parla anche Dave Filoni

Qui sotto potete vedere un video dove, dopo il primo minuto circa del filmato, Dave Filoni chiarisce che il personaggio protagonista di The Mandalorian non è Boba Fett. L'intenzione, sua e di Favreau, era quella di riuscire a creare un personaggio differente dal cacciatore di taglie visto nella trilogia originale di George Lucas.

Inoltre, dice che avevano bisogno di raccontare una storia nuova, di avere carta bianca e nessun vincolo. Ecco perché non è stato scelto di far rivivere l'iconico personaggio di Boba Fett in The Mandalorian.

Per chi non lo sapesse, Dave Filoni nasce come animatore e, da grande appassionato dell'Universo di Star Wars, si è occupato di realizzare le serie TV animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels.

La buona riuscita delle serie e il successo tra il pubblico, hanno fatto sì che Filoni fosse promosso all'interno di Lucasfilm come supervisore di tutti i progetti animati legati alla casa di produzione fondata da Lucas.