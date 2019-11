TV News The Walking Dead

I ricordi di Siddiq, unico sopravvissuto al massacro delle picche, si fanno sempre più insopportabili. E noi iniziamo a ricostruire gli eventi di quella notte attraverso i suoi occhi. Mentre The Walking Dead diffonde un nuovo virus: anche Carol è malata?

Sarà il penultimo episodio prima della consueta pausa, e del finale di metà stagione di The Walking Dead 10. Quindi possiamo aspettarci un po' di tutto... A cominciare da quell'immagine di Carol (Melissa McBride) che sembra malata, in grave difficoltà, come molti fra i suoi compagni ad Alexandria, del resto.

Quello che sembrava un banale virus che colpisce lo stomaco potrebbe rivelarsi qualcosa di molto, molto più grave. E se fosse una malattia come quella che aveva funestato la comunità alla prigione? O, peggio, se si trattasse di un avvelenamento o di una qualche forma di sabotaggio messa in opera, magari, da Dante come spia dei Sussurratori?

Le teorie sono diverse, la certezza una: il Sussurratore catturato da Carol e Daryl (Norman Reedus) non sembra intenzionato a parlare.

La fedeltà ad Alpha (Samantha Morton) supera tutto, perfino la tortura.

Di fronte alla necessità e all'urgenza di carpire informazioni al nemico - perché, di fatto, in The Walking Dead si è costantemente in guerra contro qualcuno - emerge il consueto dilemma morale sulla tortura, che è poi il dilemma morale sul limite.

Su quel confine di ciò che si è disposti a fare. Un confine che si sposta sempre più in là.

C'è anche altro, e l'ultima anteprima lo anticipa con forza.

Siddiq (Avi Nash) sta soffrendo di disturbo post-traumatico da stress fin da quando Alpha lo ha scelto per diventare il testimone vivente del suo massacro delle picche.

Ma i ricordi diventano sempre più intollerabili e i flash di quei momenti - che vedremo (seguite MondoFox per i dettagli!) nel corso della stagione 10 - aumentano sempre più...

Non c'è tregua per nessuno perché, dicevamo, The Walking Dead è la storia di una guerra senza fine. Contro i morti, contro se stessi, contro altri uomini, contro i limiti morali e le convenzioni sociali che non esistono più e, in funzione del nuovo mondo, vengono ridefiniti.

Open Your Eyes, Apri gli occhi, sarà un episodio determinante in questo senso: scopriremo in questa decima stagione, dopo tanti anni e tanti eventi vissuti, fino a che punto i nostri saranno disposti a spingersi. E in che modo le loro posizioni a riguardo, con il tempo, saranno cambiate.

La buona notizie è che non dovremo aspettare molto per sapere come stanno le cose: basterà sintonizzarsi su FOX, lunedì sera!