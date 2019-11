The Walking Dead, nella stagione 10 vedremo il massacro delle picche

Vi dirò che ci saranno dei flashback in questa stagione. Una delle cose con le quali abbiamo a che fare nella stagione si lega all’illusione e alle paure della gente su ciò che è reale, ciò che non lo è, e il peso del passato sulle persone. Quindi si apriranno sicuramente alcune finestre sul passato che fanno luce sul presente. Dovrebbe essere interessante.

Abbiamo già intravisto alcuni di quei momenti, come dei flash, tramite i ricordi di Siddiq (Avi Nash), l’unico sopravvissuto. L’uomo scelto da Alpha (Samantha Morton) per diventare la testimonianza vivente del massacro delle picche , la prova incontrovertibile della crudeltà della leader dei Sussurratori, ma anche del suo potere.

Senza dubbio è stata una delle sequenze più sconvolgenti dell'intera serie. E ora, a quanto pare, scopriremo di più su come Alpha e i Sussurratori l'hanno portata a termine: assisteremo ai flashback del massacro delle picche in The Walking Dead 10.

