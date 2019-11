The Witcher già rinnovato per una seconda stagione

TV News

di Stefania Sperandio - 13/11/2019 18:52 | aggiornato 13/11/2019 18:57

A sorpresa, ancora prima del debutto della prima, Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione.

1 condivisione

Netflix non ha alcun dubbio sulla qualità e l'accoglienza che riceverà il suo The Witcher: per questo motivo, proprio oggi è arrivata la conferma ufficiale che la serie dedicata al mondo di Geralt di Rivia vedrà l'arrivo di una seconda stagione!

A sorprendere è il fatto che Netflix abbia diramato l'annuncio ancora prima del debutto della stagione d'esordio, a riprova della grande fiducia della produzione nel progetto, affidato alla showrunner Lauren S. Hissrich e basato sui libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

Non puoi rinnegare il tuo destino.

La seconda stagione di #TheWitcher si farà. Presto ⚔️ pic.twitter.com/uxm5WkPaLd — Netflix Italia (@NetflixIT) November 13, 2019

La notizia è stata diffusa attraverso i canali social di Netflix ed è stata commentata proprio da Hissrich, che non ha nascosto il suo entusiasmo:

I’m so thrilled to announce: Geralt, Yennefer, and Ciri will be back for more adventures... in Season Two.



I could not be more proud of what the amazing cast and crew of The Witcher have accomplished, and can’t wait for the world to dig in and enjoy these stories with us. ❤️⚔️🐺 pic.twitter.com/evWoHvUl1e — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 13, 2019

Nel suo cinguettio, l'autrice scrive:

Sono davvero entusiasta di annunciare che Geralt, Yennefer e Ciri torneranno per ulteriori avventure nella stagione 2. Non potrei essere più orgogliosa di cosa il fantastico cast e tutto il team di The Witcher sono stati in grado di fare, non vedo l'ora che il mondo possa cominciare a godersi queste storie insieme a noi.

HD Netflix Geralt in una scena dalla prima stagione di The Witcher

Per il momento non ci sono dettagli su quando cominceranno le riprese per la prossima stagione, ma il sito Redanian Intelligence ha notato un interessante tweet inviato da un nuovo membro del team che si occupa degli effetti pirotecnici per The Witcher. In questo, si parlava di lavori che potrebbero cominciare già alla fine di questo mese – ma solo in caso di conferma di un non meglio precisato progetto. Progetto che, scopriamo con l'annuncio odierno, era proprio la seconda stagione delle avventure dello Strigo.

Se quanto rivelato anzitempo da questo membro del cast tecnico venisse confermato, insomma, i lavori sulla seconda stagione di The Witcher sarebbero già imminenti, il che si legherebbe molto bene a quel "presto" con cui Netflix Italia ha chiuso il tweet di annuncio.

HD Netflix Anya Chalotra nei panni di Yennefer nella prima stagione di The Witcher

Non ci sono dubbi che la notizia abbia entusiasmato Lauren S. Hissrich, considerando che solo pochi giorni fa la showrunner aveva dichiarato di aver già pensato a ben sette stagioni di vicende, per Geralt e compagni. Effettivamente, i libri a cui fare riferimento non mancano, anche tenendo conto del fatto che Sapkowski ha supervisionato la sceneggiatura di questa prima stagione – ed è legittimo aspettarsi che faccia lo stesso anche per la seconda.

Per immergersi nelle atmosfere più horror che fantasy, come le hanno definite gli autori, della prima stagione di The Witcher sarà necessario aspettare il 20 dicembre, quando gli otto episodi arriveranno su Netflix. Dopo allora, inizierà l'attesa per la seconda stagione, ora con la certezza ufficiale che si farà.