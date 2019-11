Titans: la serie DC tornerà per una stagione 3

TV News

di Giuseppe Benincasa - 13/11/2019 09:04 | aggiornato 13/11/2019 09:09

L'universo DC ha ancora bisogno dei Giovani Titani guidati da Dick Grayson!

Nell'ottobre 2018 i personaggi dei fumetti DC Teen Titans hanno preso vita in una delle serie televisive più riuscite a tema supereroi, dal titolo Titans. Oggi, giunge notizia che lo show è stato rinnovato per una terza stagione, che andrà in onda prossimamente sul servizio streaming americano DC Universe.

Giovani con superpoteri, tormentati dalle loro vite e agli estremi di una società che non li accetta, si mettono insieme per formare un gruppo di eroi che, prima di salvare gli altri, ha bisogno di salvare se stessi.

L'attuale stagione di Titans ha introdotto Esai Morales nei panni dell'arcinemico del team, ovvero il più popolare assassino dell'interno Universo DC Deathstroke (che si era visto già nel trailer della seconda stagione).

Il cast include anche Brenton Thwaites nei panni del protagonista Dick Grayson che conoscerete anche con lo pseudonimo di Robin, Anna Diop nei panni di Starfire, Teagan Croft nel ruolo della problematica Raven, Ryan Potter nelle vesti del ragazzo che si trasforma in un qualsiasi animale Beast Boy, Conor Leslie nel ruolo di Wonder Girl, Iain Glenn nei panni del più noto Bruce Wayne, Minka Kelly nei panni di Dawn Granger, Alan Ritchson nel ruolo di Hank Hall, Curran Walters nei panni di Jason Todd (un altro Robin dell'Universo DC), Chelsea Zhang nelle vesti di Rose Wilson e Joshua Orpin nei panni del "clone" Conner Kent.

Titans è prodotto da Weed Road Pictures e Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television. La serie è stata sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, basata su personaggi di DC. Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti, Greg Walker e Sarah Schechter sono i produttori esecutivi.

La terza stagione è prevista per essere disponibile negli Stati Uniti nell'autunno 2020.

Il futuro DC in televisione

I prossimi show ispirati all'Universo DC includono il live-action Stargirl, che non ha ancora una data per la premiere ma che dovrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno, la serie animata Harley Quinn con Kaley Cuoco (Penny di The Big Bang Theory) che è accreditata come produttrice della serie e doppiatrice della protagonista. Inoltre, sono già state annunciate una serie ispirata al personaggio di Lanterna Verde (Green Lantern) e una dal titolo Strange Adventures.

In aggiunta, vi ricordiamo che la serie Doom Patrol, giunta alla sua seconda stagione, è uno spin-off proprio di Titans.

Parallelamente ai progetti del DC Universe ci sono quelli dell'Arrowverse (sempre di natura DC) composti dalle serie attualmente o a breve in onda Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Supergirl e Black Lightning. Tutte queste parteciperanno al mega crossover Crisis on Infinite Earths.

Via Deadline.