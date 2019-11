TV News

di Luigi Toto - 13/11/2019 16:05 | aggiornato 13/11/2019 16:09

Veronica Mars non tornerà molto presto. Una quinta stagione, per ora, non è nei piani. A confermarlo è Rob Thomas, il creatore della serie.

Una quinta stagione di Veronica Mars, almeno per il momento, non è nei piani di Hulu. A confermare la notizia è Rob Thomas, il creatore della serie.

Hulu non ha rilasciato dichiarazioni, ma una fonte vicina alla piattaforma streaming ha confermato le parole dello showrunner a TVLine. La serie, andata in onda per tre stagioni dal 2004 al 2007, è tornata con una quarta stagione di 8 episodi lo scorso luglio negli USA.

I nuovi episodi sono stati accolti positivamente dalla critica, ma hanno scatenato reazioni contrastanti nel fandom di Veronica Mars a causa di un colpo di scena inaspettato.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nell'ultimo episodio del revival, Logan Echolls, amore storico di Veronica, perde la vita. Un twist che arriva subito dopo un momento felice per Veronica e Logan: il loro matrimonio. Rob Thomas ha difeso la scelta, spiegandone le motivazioni. Secondo lo showrunner, il colpo di scena era necessario per fare andare avanti lo show. "Non ci sono molti show con protagoniste detective forti con il fidanzato a casa. È stato difficile inserire Logan in questa stagione", ha rivelato l'autore. Secondo Thomas, molte serie TV si concludono quando la coppia principale trova la felicità. Mostrare Logan e Veronica per sempre felici avrebbe rovinato l'atmosfera dello show.

Se una quinta stagione verrà realizzata in futuro, Thomas ha già delle idee in mente e una precisa direzione. L'autore ha detto di voler fare qualcosa in stile Agatha Christie, di voler trasformare Veronica Mars in una serie completamente incentrata sui misteri e i casi da risolvere, senza gli elementi soap opera/drama che l'hanno caratterizzata fino a questo momento.

Voi cosa ne pensate delle parole di Thomas e del fatto che non avremo, almeno non presto, una nuova stagione di Veronica Mars?

