Abbassare il prezzo di Nintendo Switch? Nintendo dice no

Videogames

14/11/2019

Nintendo non ha in piano nessuna riduzione del prezzo di Nintendo Switch (o Nintendo Switch Lite): la console sta vendendo molto bene a quello attuale.

Chi sta aspettando una riduzione del prezzo di listino di Nintendo Switch, per portare a casa la console ibrida del produttore giapponese, dovrà arrendersi. Il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti precisato che, almeno per il futuro prossimo, non ci sono piani di tagliare il prezzo di listino di Switch, per un motivo molto semplice: le vendite della console sono estremamente positive.

Nintendo Switch non cambia prezzo

Nel recente incontro con gli investitori, di cui il sito specializzato VGC riporta i dettagli, il presidente della compagnia di Kyoto ha sottolineato che i numeri del mercato hanno convinto ulteriormente Nintendo di aver assegnato a Switch il giusto prezzo – motivo per cui rimarrà tale anche in futuro.

Come dichiarato da Furukawa:

Abbiamo intenzione di salvaguardare il valore dei nostri prodotti e di proseguire a venderli al loro attuale costo di listino per il periodo di tempo più lungo possibile. Pertanto, non abbiamo attualmente in progetto una riduzione dei prezzi.

HD Nintendo Nintendo Switch è una console ibrida: è possibile usarla collegata a un televisore o come portatile

La strategia sta effettivamente ripagando Nintendo: i dati più recenti rivelano che Switch è ormai quasi arrivata a 42 milioni di unità vendute in tutto il mondo, dal lancio di marzo 2017 in poi. La compagnia giapponese ha calcolato di vendere 18 milioni di unità entro l'anno fiscale che terminerà a marzo 2020, il che renderebbe Switch più popolare della conosciutissima SNES, sempre di casa Nintendo.

Inoltre, il recente lancio di Nintendo Switch Lite, variante più economica e solo portatile della console, ha aiutato Switch a divenire più una console personale, che una che viene comprata una sola volta per tutta la famiglia. Molti consumatori hanno deciso di acquistare la versione portatile perché la ritengono più comoda e, tra questi, c'è anche una maggior percentuale di giocatrici: questo significa che l'arrivo di Lite ha aperto a Nintendo una ulteriore fetta di mercato, che potrebbe rimpinguare i numeri della console.

Nintendo

Anche dopo il debutto di Pokémon Spada e Scudo, che era uno dei più attesi videogiochi per Switch, non mancano i giochi in uscita: Nintendo ha già confermato un seguito per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con i fan che sono anche in attesa di Bayonetta 3, Animal Crossing: New Horizons (in uscita a marzo) e Metroid Prime 4. Tutti i titoli citati saranno esclusivi e faranno da traino per la console Nintendo, il che significa che non sarà possibile giocarli, se non acquistando Switch – a prezzo pieno, ovviamente.