di Rina Zamarra - 14/11/2019 11:36 | aggiornato 14/11/2019 11:39

Il Black Friday 2019 sta per arrivare: Amazon si prepara all'evento con lo shop Xmas San Babila, le offerte sui libri e tante promozioni su centinaia di prodotti.

Amazon è pronto a stupire tutti i clienti con le tante iniziative pensate per il Black Friday e il Cyber Monday 2019. Migliaia di prodotti delle categorie più popolari saranno proposti a sconti vantaggiosissimi.

Da venerdì 29 novembre fino a lunedì 1 dicembre, potrete accedere ad Amazon e usufruire delle promozioni attive.

Volete saperne di più sul Black Friday Amazon 2019? Allora, ecco una piccola guida qui di seguito.

Black Friday Amazon 2019: come funziona

Per il Black Friday, Amazon lancia centinaia di promozioni attraverso la formula delle Offerte del Giorno e delle Offerte Lampo. Basta accedere all’e-commerce e scegliere i prodotti da acquistare usufruendo delle riduzioni in automatico. Il 48% dei prodotti in sconto provengono da piccoli produttori italiani, che usufruiranno della vetrina di Amazon per far conoscere i propri prodotti.

Tutti gli abbonati ad Amazon Prime avranno, inoltre, la possibilità di accedere 30 minuti prima alle Offerte Lampo.

In realtà, ai clienti Amazon Prime che vivono nelle aree metropolitane di Milano, Roma e Torino è rivolta un'ulteriore agevolazione. Devono semplicemente effettuare gli acquisti tramite l’applicazione Prime Now o sul sito Primenow per ottenere la consegna in due ore. L’opzione della consegna in finestre di due ore sarà attiva dalle 08:00 fino alle 24:00.

Per tutti gli altri clienti Amazon valgono le normali condizione di spedizioni. La consegna cioè è gratuita per acquisti superiori a 29 euro ed è possibile scegliere l’opzione del ritiro presso gli uffici postali, le librerie Giunti al Punto e gli Amazon Locker.

Shop Amazon Xmas San Babila a Milano

Torna l’evento speciale dello shop Amazon Xmas San Babila. Lo store dedicato alle offerte Black Friday di Amazon a tema natalizio sarà aperto dal 27 novembre fino al 1 dicembre 2019. Nel negozio sarà possibile scoprire tutte le migliori offerte natalizie dell’e-commerce e immergersi in uno spazio dominato da musica, divertimento e magia.

Lo showroom sarà aperto dalle 10:00 fino alle 20:00 in Corso Venezia 2, proprio nel cuore di Milano, e sarà organizzato su due livelli.

Al primo piano ci saranno l’Amazon Bar, uno spazio di realtà virtuale creato da UNICEF, che sarà presente con un laboratorio creativo della bambola Pigotta, e una seconda area virtuale dedicata all’esperienza dell’allunaggio.

Al primo piano, invece, ci saranno:

area Future Space con prodotti dal mondo gaming e della tecnologia

e della tecnologia area Audible con centinaia di audiolibri e un quiz su Harry Potter

area Amazon Fashion

All’interno dello showroom ci saranno anche tutti i dispositivi Amazon, tra cui Echo con Alexa integrata, gli eReader Kindle e il tablet Fire. Tutti i prodotti esposti saranno accompagnati da uno SmileCode. Di cosa si tratta? Del QR code con lo smile di Amazon che consentirà ai visitatori di scoprire tutti i dettagli dei prodotti, scansionando il codice con l’applicazione di Amazon.

Ai bambini, invece, è dedicata l’area Play Children, dove potranno divertirsi con tanti giocattoli ispirati ai personaggi Disney. Ci saranno ovviamente tutte le bambole e gli accessori dell'attesissimo Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Non solo, non mancheranno neppure i gadget di Star Wars, degli Avengers e di Toy Story 4. Tanti anche i DVD e i Blu-ray in esposizione con i film Disney, tra cui Oceania e Il Re Leone nella recente versione live action. Infine, Disney regalerà a grandi e piccoli una magica sorpresa con l’area Foresta di Natale.

Per allietare lo shop Xmas San Babila è prevista la presenza di diversi artisti presentati da Amazon Music:

Andrea Bocelli

Tom Walker

Subsonica

Vegas Jones

Mika

Tra gli ospiti anche John Peter Sloan, Massimo Polidoro, Isabella Potì, The Pozzolis Family, Rudy Bandiera e Marco D’Amore, che presenterà il suo film L’Immortale.

Buono da 7 euro sull’acquisto di libri

Amazon ha pensato anche agli amanti della lettura con una promozione valida fino al 28 novembre 2019. Basta comprare libri in un unico ordine per un importo pari a 20 euro e si ottiene un buono sconto da 7 euro.

Potrete usufruire della promo acquistando libri come Mio fratello rincorre i dinosauri di Gaicomo Mazzariol e tantissimi altri.

L’offerta è valida dalle 10:00 dell’11 novembre fino alle 23:59 del 28 novembre 2019 e si applica su una selezione di oltre 20mila libri. Per capire quali libri sono inclusi nella promozione, consultate la pagina dedicata all’offerta.

Il negozio di Natale su Amazon

Amazon ha pensato anche a tutti i clienti che non vogliono farsi cogliere impreparati dall’arrivo del Natale. Lo shop ha inaugurato infatti il Negozio di Natale online, dove sono in vendita addobbi per la casa, idee regalo, abbigliamento a tema natalizio e molto altro ancora.

Per facilitare la ricerca del dono perfetto, Amazon propone il tool Ricerca Regali, attivo proprio nel Negozio di Natale. È sufficiente inserire gli interessi della persona destinataria del regalo per ottenere una selezione di prodotti, distinti in base alle diverse esigenze di budget.