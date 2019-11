Beverly Hills Cop 4 si farà! Le novità sul progetto con Eddie Murphy

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 14/11/2019 15:47 | aggiornato 14/11/2019 15:51

Axel Foley, il detective più cool degli anni '80, tonerà nelle strade di Beverly Hills con un nuovo film!

0 condivisioni

Il detective Axel Foley tornerà in servizio in un nuovo film della saga di Beverly Hills Cop, che si era conclusa nel 1994 con il terzo film diretto da John Landis. Quindi, dopo 25 anni, Eddie Murphy tornerà nel ruolo del protagonista in Beverly Hills Cop 4 ma questa volta non approderà sul grande schermo!

Secondo quanto riportato dal sito americano Deadline, Netflix ha ottenuto il permesso di Paramount Pictures per produrre il film insieme a Jerry Bruckheimer (già artefice della saga cinematografica de I Pirati dei Caraibi), con la possibilità di realizzare anche un ulteriore sequel.

Bruckheimer aveva finanziato sia Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills nel 1984 diretto da Martin Brest che Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II nel 1987 diretto dal compianto Tony Scott.

Nel primo lungometraggio, Foley è un agente di polizia di Detroit che si ritrova a Beverly Hills per seguire il caso di un amico scomparso. Le sue indagini, però, vengono ostacolate dalle forze di polizia locali, che alla fine lo appoggiano. Nel sequel, Foley vola ancora una volta a Los Angeles per aiutare i suoi ormai amici poliziotti di Beverly Hills a risolvere un intricato caso criminale. Nel terzo capitolo, la situazione è pressoché identica con il personaggio di Murphy che torna a Los Angeles, seguendo le indagini per scoprire chi ha ucciso il suo capo di Detroit.

Qui sotto una scena dal secondo film:

La volontà di portare in scena ancora una volta Axel Foley è stata espressa chiaramente da Eddie Murphy, durante le interviste per la promozione del biopic Dolomite is my name (dove Murphy interpreta Rudy Ray Moore), sempre di proprietà del colosso dello streaming americano Netflix.

L'attore 58enne sta rivivendo un periodo d'oro, nel quale è in procinto di portare nuovamente in vita il suo personaggio del principe Akeem nel sequel del classico Il Principe cerca Moglie. Tra i progetti a cui Murphy sta lavorando, c'è anche il sequel de I Gemelli, altro classico della commedia americana datato 1988, dal titolo Triplets. Infine, Murphy dovrebbe tornare alle origini della sua carriera, esibendosi in degli stand-up comici.