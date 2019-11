VideogamesAnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 14/11/2019 08:47 | aggiornato 14/11/2019 08:50

L'ultimo personaggio ad arrivare nel famoso picchiaduro Dragon Ball FighterZ è Broly, il Super Saiyan della Leggenda che ha avuto nuova vita grazie al film di Dragon Ball Super.

0 condivisioni

Nonostante a gennaio 2020 siano passati due anni dalla sua uscita, Dragon Ball FighterZ continua ancora a far parlare di sé con tante interessanti novità. Mancava solo un personaggio all'appello dei combattenti introdotti con il secondo Season Pass, e questo è Broly tratto dal film di Dragon Ball Super uscito anche in Italia quest'anno.

La versione classica di Broly, l'originale nato con i film di Dragon Ball Z, era stata già introdotta tra i personaggi del primo Season Pass, con quest'aggiunta adesso i giocatori avranno ben due diversi Broly tra cui scegliere.

Questa nuova versione del personaggio si dimostra potentissima e brutale proprio come quella vista nel recente film. Il nuovo Broly non ha nulla da invidiare alla sua precedente incarnazione in quanto a potenza. Come possiamo vedere dal trailer, il Super Saiyan della Leggenda è in grado di utilizzare potenti attacchi d'energia e persino trasformarsi in Super Saiyan per aumentare ulteriormente la sua forza.

HD Bandai Namco

Arc System Works, software house che ha sviluppato il gioco per Bandai Namco, ha annunciato le mosse speciali del personaggio:

Blaster Meteor : Una potente onda d'energia che si espande dal corpo del combattente.

: Una potente onda d'energia che si espande dal corpo del combattente. Gigantic Roar: L'attacco più potente del personaggio. Broly si trasforma in Super Saiyan e corre verso l'avversario per colpirlo con un pugno. Dopo aver distrutto la sua armatura a causa dell'energia accumulata, spara un potente raggio dalla bocca. Dopo l'esecuzione di quest'attacco Broly resta in versione potenziata.

Ancora non si ha una data d'uscita per il personaggio, ma considerando le uscite precedenti è molto probabile che arrivi entro la fine di novembre. Broly è l'ultimo personaggio previsto per il secondo Season Pass composto da 6 combattenti. Prima di lui abbiamo visto arrivare Jiren, Videl, Goku bambino da Dragon Ball GT, Janemba e Gogeta Super Saiyan Blue.

Bandai Namco

Attualmente Arc System Works non ha annunciato ulteriori piani per supportare il gioco con altre aggiunte a livello di roster, bisognerà aspettare dopo l'uscita di Broly per vedere se ci saranno ulteriori novità per Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro uscito a gennaio 2018 basato sul popolare franchise nato dalla mente di Akira Toriyama. il titolo presenta scontri 3vs3 e raggruppa oltre una trentina di personaggi tratti da tutte le serie di Dragon Ball. Il gioco ha avuto un grande successo di pubblico vendendo oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo e diventando protagonista di diversi tornei di eSport dedicati ai picchiaduro.

Bandai Namco

Siete contenti di poter giocare nei panni di Broly tratto dal film di Dragon Ball Super?

Fonte: Comicbook