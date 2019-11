TV NewsAnimazioneCuriosità I Simpson

14/11/2019

Il presidente dei Marvel Studios si prepara a fare il suo cameo nei Simpson: la famiglia più gialla d'America diventa sempre più super!

Se prima era soltanto una indiscrezione, adesso c'è anche la conferma: Kevin Feige farà una comparsata nei Simpson! Dopo settimane di curiosità e attesa per la data in cui andrà in onda l'episodio a tema Marvel, abbiamo finalmente modo di scoprire qualcosa in più riguardo a Bart and the Bad Guy. Partiamo da un presupposto: se prima si pensava ad un possibile cameo fisico di Faige, adesso abbiamo anche chiaro quale sarà il ruolo del n.1 dei Marvel Studios. A lui il compito di doppiare Chinnos, alter-ego simpsoniano di Thanos, ultimo nemico in ordine di tempo nella saga The Avengers.

Sì perché il tutto si snoderà su uno dei temi più scottanti in fatto di cinema nell'era dei social, vale a dire gli spoiler: quanti di voi hanno avuto da ridire, in passato o di recente, contro qualcuno che ha rivelato la trama di un determinato film sui social o dal vivo a poche ore dall'uscita in sala? Ecco, pensate che Bart userà proprio gli spoiler come ricatto nei confronti dei registi del film Vindicator, il cui sequel è stato visto in anteprima proprio dal terribile primogenito di casa Simpson. Tra l'altro, indovinate chi ha girato l'attesissimo cinecomic in questione? Gli alter-ego dei fratelli Russo, che domande!

I Simpson e l'episodio a tema Avengers: i dettagli

Non è ancora filtrato nulla, purtroppo, su quelli che potranno essere i design e i temi di Vindicator, anche se appare abbastanza ovvio come sia una grossa parodia di Avengers: Endgame. D'altronde, era comunque pronosticabile un tributo del genere dal momento in cui Bart, sin dalle prime stagioni, si è sempre rivelato essere un grande appassionato fumettistico. Alzi la mano chi non ha dimenticato tutte le varie avventure - e disavventure, soprattutto - dell'Uomo Radioattivo!

La presenza di Anthony e Joe Russo, unita a quella di Kevin Feige, non dovrebbe dunque essere fisica, con il trio che presterà la voce ad altrettanti personaggi. Da capire, inoltre, che tipo di supereroi prenderanno parte all'episodio come sub-protagonisti di Vindicator, anche se verosimilmente rappresenteranno delle dissacranti parodie delle più classiche icone Marvel presenti nel team degli Avengers. Insomma, una trama tutta da scoprire per Bart and the Bad Guy, che a più di tre mesi di distanza dalla sua prima messa in onda su Fox USA comincia già a solleticare i palati di più tipologie di fan, pronti a contare i giorni in vista di questo fantastico crossover tra Simpson e Aveng... cioè, Vindicator!