Kristen Stewart, icona del cinema nel trailer di Seberg

Amazon Studios ha diffuso il primo trailer ufficiale di Seberg - visibile comodamente all'inizio dell'articolo -, il film d'esordio di Benedict Andrews che vede Kristen Stewart nei panni dell'attrice Jean Seberg. Il film è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso agosto al Festival del cinema di Venezia, mentre la data per l'uscita nei cinema statunitesnsi è prevista per il 13 dicembre.

