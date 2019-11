Kristen Stewart non vede l'ora del Batman di Robert Pattinson

Da brava ex fidanzata – ha ammesso di recente che lo avrebbe sposato se lui glielo avesse chiesto - Kristen Stewart ha grandi aspettative sul Batman di Robert Pattinson.

Fiduciosa e curiosa, l’attrice losangelina non vede l’ora di scoprire sul grande schermo il suo ex nei panni del celebre supereroe.

People ha riportato una recente intervista della star a Fandango, accanto alle sue co-star Naomi Scott ed Ella Balinska, in occasione dell’uscita al cinema di Charlie's Angels. Nel film le Angels parlano di Batman e una delle domande alla Stewart durante l’intervista è stata chiederle quale fosse, secondo lei, il miglior cavaliere oscuro. Kristen ha risposto subito, supportata dalle colleghe che annuivano e commentavano insieme a lei.

Anche Naomi Scott ha espresso la propria opinione a riguardo.

La Stewart la pensa allo stesso modo.

La star ha ammesso però di apprezzare molto anche Michael Keaton.

There's a #Batman debate in #CharliesAngels and Kristen Stewart, for one, can't wait to hear Robert Pattinson say, "I'm Batman." pic.twitter.com/DYFp94IdxH