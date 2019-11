TV News

di Simona Vitale - 14/11/2019 14:39 | aggiornato 14/11/2019 14:43

Paul Reiser ed Helen Hunt tornano ad essere una coppia in Mad About You, revival dell'iconica serie TV che li ha già visti insieme negli anni '90. Ecco il trailer e tutti gli altri dettagli.

0 condivisioni

In apertura dell'articolo potete guardare il trailer di Mad About You, revival della celebre e omonima serie TV (in italiano Innamorati Pazzi) andata in onda negli USA tra il 1992 e il 1999 sull'emittente Nbc. In Italia la sit-com è stata trasmessa da Italia 1 nel 1998.

Innamorati pazzi ha visto come protagonisti Paul Reiser ed Helen Hunt nei panni di una giovane coppia sposata che vive a New York. Reiser ha interpretato Paul, di professione documentarista che ha lottato non poco per affermarsi nel mondo del cinema neworkese. Helen Hunt ha invece interpretato Jamie, impegnata nel campo delle pubbliche relazioni. La sit-com racconta la vita di coppia dei due in tono decisamente umoristico, tra invadenze continue di amici e parenti e Paul e Jamie che, a pochi mesi dalle nozze, scoprono le loro relative mancanze e difetti, il tutto condito da un grande amore.

Il revival vede Paul Reiser ed Helen Hunt tornare nei panni di Paul e Jamie Buchman, 20 anni dopo l'ultima volta che li abbiamo visti sul piccolo schermo: sono ancora sposati, vivono ancora nello stesso appartamento incredibilmente spazioso, ma ora affrontano l'età della piena maturità e un nido vuoto, con la loro figlia Mabel che parte per frequentare il college alla New York University. C'è da dire che, effettivamente, il suo dormitorio è a soli cinque isolati dal loro appartamento, ma Paul e Jamie soffrono comunque per l'imminente "partenza" della figlia.

Le prime immagini del trailer mostrano Helen Hunt e Paul Reiser particolarmente a loro agio nel tornare nei panni di una coppia che li ha visti già tanto affiatati sul piccolo schermo tanti anni fa. Tra loro, stavolta, c'è il personaggio di Mabel, l'amata figlia interpretata da Abby Quinn. Torneranno, però, anche alcuni personaggi iconici della serie TV originale come la sorella di Jamie, Lisa, la cugina di Paul, Ira e l'amico di Buchmans, Mark, interpretato da Richard Kind.

Non solo. Incontreremo anche Carol Burnett nei panini della madre di Jamie, mentre non tornerà invece Lisa Kudrow nei panni della "pazza" cameriera Ursula. In compenso ci sarà un nuovo cane per i Buchman, che sostituirà il loro adorabile Murray che abbiamo visto per sette stagioni sullo schermo.

I primi sei episodi della serie limitata Mad About You prodotta da Sony Pictures TV arriveranno negli Stati Uniti il 20 novembre su Spectre (piattaforma di streaming online), mentre gli ultimi sei saranno disponibili da mercoledì 18 dicembre 2019.

Via: Deadline