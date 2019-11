Sono solo fantasmi: trama e trailer della horror-comedy di Christian De Sica

Amici come prima, quello di De Sica e Boldi non è (solo) un cinepanettone

In una intervista a La Repubblica , De Sica, al nono film da regista, ha dichiarato che è stato piacevole tornare a Napoli, città amata dal padre Vittorio, al fine di raccontare una realtà solare e positiva ben diversa da quella mostrata in serial come Gomorra. De Sica poi conferma quanto già si sospettava, ovvero che i nomi di alcuni personaggi sono un omaggio al padre Vittorio e a Ugo, il padre di Tognazzi.

Il film, ambientato a Napoli, ruota attorno alla storia di tre fratelli squattrinati, Thomas, Carlo e Ugo, che dopo aver capito che nemmeno l'eredità del padre - praticamente inesistente - può risollevare la loro situazione, devono trovare un modo per sbarcare il lunario. La loro grande idea è quella di provare ad acchiappare fantasmi, sfruttando la superstizione e credulità napoletana. Ma i tre fratelli si rendono conto che i fantasmi esistono veramente e dovranno vedersela anche con lo spirito del padre, che in un secondo momento li aiuterà a salvare il destino della città.

