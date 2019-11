Star Wars 9: spunta una nuova teoria su una scena di flashback

Attenzione! Possibili spoiler!

Tutto parte da alcune informazioni trapelate relative proprio a Star Wars: L'ascesa di Skywalker, secondo cui all'interno del film ci sarebbe stata una sequenza ambientata nel passato con protagonisti Luke Skywalker e la sorella Leia Organa. La CGI avrebbe aiutato a riportare gli attori al loro aspetto nell'epoca de Il ritorno dello Jedi, mostrandoci l'addestramento di quest'ultima nelle vie della Forza, seguendo la strada tracciata dal padre e, appunto, dal fratello che le avrebbe fatto da Maestro.

Questo sarebbe in linea con le recenti dichiarazioni relative proprio al ruolo di Carrie Fisher nella nuova avventura. L'interprete di Leia infatti, stando alle affermazioni del fratello Todd, avrebbe dovuto avere una parte di grande rilievo nel film, imbracciando finalmente una spada laser. Questi piani sarebbero poi stati accantonati in seguito alla prematura scomparsa dell'attrice, precedente le riprese della pellicola. Tuttavia, forse qualcosa di quell'idea è rimasto nel prodotto finale.

I've always loved the irony of America celebrating #LaborDay by NOT working.

Speaking of irony-I'm posting this a day early cuz at the moment I'm not in the good ol' USA & tomorrow (wait for it...) I HAVE TO GO TO WORK! ❤️-mh #EnjoyYourBarbequesBarbecuties pic.twitter.com/GJ8yPAbF8p — Mark Hamill (@HamillHimself) September 2, 2018

Secondo la teoria pubblicata da Star Wars Shadow Council infatti, vedremo effettivamente una scena con un giovane Luke Skywalker, senza però la sorella Leia. Nei mesi passati infatti, mentre prendevano il via le riprese di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'interprete del personaggio Mark Hamill, ha postato una foto, che trovate qui sopra, sui suoi profili social in cui era sorprendentemente senza barba. Poco dopo il look dell'attore è comparso anche sui canali di una delle stylist al lavoro sulla saga e i fan hanno subito drizzato le antenne.

L'idea è che questo cambio di look sia stato necessario per sottoporsi al processo di deaging digitale necessario per una scena simile a quella sopra descritta. Una sequenza che, secondo gli appassionati, invece di coinvolgere Leia si collegherebbe a un'altra donna della saga, ovvero Rey.

Da lungo tempo i fan si arrovellano su quale possa essere l'identità dei genitori della protagonista della trilogia sequel. La rivelazione in Star Wars: Gli ultimi Jedi non ha chiuso le porte alla speculazione e in molti si aspettano sorprese in merito nel nuovo Episodio (cosa peraltro parzialmente confermata dal cast). Uno dei candidati principali a questo ruolo è da sempre proprio Luke e forse questa famosa scena di flashback potrebbe confermarlo definitivamente.

L'idea è che nella sequenza vedremo il Jedi trovarsi di fronte a un attacco alla sua famiglia, che causerebbe la morte della compagna e della figlia. Quest'ultima però non è stata davvero uccisa, ma semplicemente rapita (magari proprio dai mercanti di rottami a cui fa riferimento Kylo Ren in Episodio VIII). A causare l'attacco sarebbe stato, anche indirettamente, proprio Ben Solo. La scoperta del coinvolgimento del suo allievo avrebbe portato Luke ad assalirlo nella notte, dando un motivo più concreto a questa scelta mal digerita dai fan.