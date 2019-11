Cinema

Continuano i casting per The Batman di Matt Reeves e giunge un interessante rumor sul nuovo colore del costume dell'Uomo Pipistrello!

Una delle ultime due trattative in corso per un ruolo nel film The Batman è andata a buon fine: Andy Serkis è stato ingaggiato da Warner Bros. per la parte del fidato maggiordomo del Cavaliere Oscuro Alfred Pennyworth.

A rendere ufficiale la notizia è lo stesso regista Matt Reeves, che ha pubblicato un tweet abbastanza eloquente:

Andy Serkis ha già lavorato con Reeves nella saga reboot de Il pianeta delle scimmie, interpretando il protagonista Caesar, grazie alla tecnica del motion capture, detta anche mocap. Questa tecnica, attraverso avanzate tecnologie, è in grado di registrare i movimenti corporei e facciali di un attore per poi riportarli sullo schermo con una fisionomia diversa, come quella di una scimmia (Caesar appunto) o di una creatura come Gollum, che l'attore britannico ha interpretato ne Il Signore degli Anelli e ne Lo Hobbit. Mentre, con il "suo volto" Serkis ha interpretato il mercenario Ulysses Klaue nell'Universo Cinematografico Marvel.

Al cinema e in TV Alfred Pennyworth ha avuto diverse incarnazioni. Si ricordano quelle di Michael Caine nella trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan e di Jeremy Irons nei film del DC Extended Universe (DCEU) Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Inoltre, per quanto riguarda il piccolo schermo, Alfred è attualmente protagonista di uno show dedicato alle sue avventure, dal titolo Pennyworth, vissute prima che diventasse il maggiordomo di casa Wayne.

L'altra aggiunta al cast: Jayme Lawson

The Batman sarà l'occasione per Jayme Lawson di debuttare come attrice. Infatti, Matt Reeves l'ha scelta per interpretare un personaggio di nome Bella che, secondo quanto riportato dal sito americano io9, sarà una candidata politica per una carica a Gotham City (città in cui si svolgeranno le vicende del film). Considerando che nel film dovrebbe figurare anche il personaggio politico dei fumetti DC Harvey Dent, è plausibile che quest'ultimo possa avere una rivale.

Qui sotto, dal profilo Instagram della giovane Lawson, potete vedere una sua foto:

Jayme Lawson si è da poco laureata all'importante Juilliard School, nota scuola di New York che forma studenti nel campo delle arti.

Il costume di Batman cambia colore?

Il film di Matt Reeves potrebbe riservare una grossa sorpresa per i fan cinematografici di Batman, potrebbe infatti presentare un costume colorato blu e grigio, invece del più noto total black!

Il rumor arriva da un tweet di Thomas Polito (editor del sito americano Geeks WorldWide), nel quale dice di aver sentito che il costume dell'Uomo Pipistrello sarà grigio e blu e che questo, probabilmente, sarà mostrato il mese prossimo (dicembre 2019). Scrive, inoltre, di non poterlo confermare personalmente ma assicura di avere una fonte affidabile:

I’m hearing the Batsuit in Matt Reeves’ Batman will be blue and gray and that we might get a first look next month! Haven’t been able to confirm it yet but comes from a reliable source. pic.twitter.com/hkFum41cTn — Thomas Polito (@thomas_polito) November 12, 2019

Qualora fosse confermato il "nuovo" colore della Bat-suite, questo si potrebbe considerare un omaggio per gli 80 anni di Batman e, ovviamente, anche ai primi fumetti del supereore risalenti agli anni '40.

Qui sotto potete vedere la cover del fumetto Detective Comics (la prima testata dove è apparso Batman) numero 36 datato febbraio 1940:

HD DC Comics Batman con il costume blu e grigio degli anni '40

Poi negli anni, il costume di Batman ha assunto diverse sfumature di blu, di grigio e di nero. Ma al cinema è quasi sempre stato molto scuro e cupo, al fine di associare la personalità del personaggio alla notte e all'oscurità.

Il costume di Batman sarà indossato nel film di Matt Reeves da Robert Pattinson, che secondo quanto dichiarato dall'attore lo avrebbe già indossato!

Oltre ai già citati Pattinson, Serkis e Lawson, nel cast figurano i confermati Paul Dano nei panni de l'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo del commissario di polizia James "Jim" Gordon e Zoë Kravitz nella graffiante parte di Catwoman. Rimangono ancora scoperti i ruoli de il Pinguino, per cui Colin Farrell sarebbe in trattative, e quello di Harvey Dent.

L'attesa per vedere The Batman al cinema terminerà nel 2021.