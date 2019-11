CinemaTV News

14/11/2019

Il futuro della Galassia di Star Wars incerto non è.

Il 12 novembre 2019 ha debuttato sul servizio streaming americano Disney+ il primo episodio della serie TV The Mandalorian, ovvero il primo show a episodi in live-action ambientato nella Galassia di Star Wars.

L'episodio pilota ha suscitato grande interesse nei fan, raccogliendo sul sito di aggregazione voti Rotten Tomatoes l'86% dei consensi. Qualora il resto della prima stagione soddisferà gli appassionati, stando alle parole del presidente di The Walt Disney Company Alan Horn rilasciate al sito Variety, The Mandalorian potrebbe persino debuttare sul grande schermo con un film tutto suo:

The Mandalorian si sta già dimostrando essere una grande cosa, quindi se quella serie si dimostra così appassionante, potremmo trasformarla in un'uscita cinematografica, un film di due ore o qualsiasi altra cosa.

Così, The Mandalorian potrebbe rappresentare uno spin-off cinematografico per la lunga e prolifica saga di Guerre Stellari, così come lo è stato Rogue One: A Star Wars Story.

Quest'ultimo film, diretto da Gareth Edwards nel 2016, vede la presenza di Saw Gerrera (interpretato da Forest Whitaker), un personaggio proveniente dalla serie televisiva animata Star Wars: The Clone Wars. Quindi, in qualche modo, Disney non è estranea a questo tipo di operazioni connesse tra cinema e TV.

Le riprese della seconda stagione sono in corso

Mentre si ipotizza il debutto cinematografico del mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal, il lavoro per la seconda stagione di The Mandalorian è già iniziato.

Jon Favreau, creatore, showrunner e produttore dello show, lo ha comunicato ai fan attraverso un post sul proprio profilo Instagram, che ovviamente non mostra nulla di particolare se non il casco del protagonista:

Saluti dal set di The Mandalorian stagione 2

Il post ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi per il primo episodio.

Mentre le riprese della stagione 2 di The Mandalorian sono in corso, tra i progetti televisivi targati Lucasfilm ci sono uno spin-off sul personaggio di Cassian Andor, visto in Rogue One: A Star Wars Story e interpretato da Diego Luna, e uno show basato sulle avventure di Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor.

Al cinema invece, dopo l'uscita prevista per il 18 dicembre in Italia dell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, l'Universo di Guerre Stellari farà una pausa di qualche anno, per lavorare a un film con nuovi personaggio e nuove location realizzato con la supervisione di Kevin Feige e una nuova trilogia con la firma di Rian Johnson.

The Mandalorian fa parte del catalogo di Disney+, lanciato il 12 novembre negli Stati Uniti. Il servizio streaming sbarcherà in Italia il 31 marzo 2020: iscrivetevi al sito ufficiale per non perdervi informazioni sul lancio!

